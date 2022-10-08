Командовать спецоперацией будет «генерал армагеддон» - чем известен Сергей Суровикин в войсках

Командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В российских военных верхах - серьезные кадровые перестановки.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции (СВО) генерала армии Сергея Суровикина. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

А еще в военных кругах ходит молва, что Владимир Путин в свой юбилей (7 октября) звонил генералу Суровикину и "благословил" его на новую должность.

Что значит это назначение? Как оно изменит систему управления СВО? Почему именно Суровикину доверили этот тяжелый крест? Попытаемся ответить на этот и другие вопросы.

Но сначала кратко - о самом Суровикине.

Ему 56 лет. Родился в Новосибирске. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генштаба. Начинал службу командиром взвода. А затем последовательно поднимался по всем положенным ступеням командирского роста - командовал ротой, батальоном, полком, дивизией (причем самой воюющей в Чечне - 42-й гвардейской). После возглавлял 20-ю общевойсковую армию. В ноябре 2008 года назначен начальником Главного оперативного управления Генштаба. Был начальником штабов Центрального и Восточного военных округов. С 2013-го - командующий Восточным военным округом, а затем российской группировкой в Сирии. В штабах бытует мнение, что при Суровикине наша группировка достигла максимальных успехов, переломив ход войны. Со времен Сирии починенные и сослуживцы в шутку называют его «генерал Армагеддон». Такое неофициальное прозвище за умение действовать жестко и нестандартно.

28 декабря 2017. Сергей Суровикин и президент РФ Владимир Путин во время вручения государственных наград военнослужащим Вооруженных сил РФ, наиболее отличившимся в ходе выполнения специальных задач в Сирии. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

После Сирии Суровикин был назначен главнокомандующим ВКС - Воздушно-космическими силами России. С этой должности его и откомандировали на Украину, где он возглавил группировку «Юг». Под руководством Суровикина была окружена и разгромлена украинская группировка в горском котле (населенные пункты Горское и Золотое).

Именно под его командованием был освобождён Северодонецк и спасены заложники с завода «Азот».

Его подразделения всегда несут наименьшие потери на поле боя.

СМЫСЛ ПОВЫШЕНИЯ

Вообще ситуация в ходе спецоперации складывалась такая, что никто не мог сказать, кто же конкретно «командует» ею. Поначалу прошел слух, что это командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников. Но он как был, так и остался на своем посту. Затем нам говорили обтекаемо - операцией руководит Генштаб (конкретнее - его "мозг" - Главное оперативное управление). И выходило так: каждый из четырех командующих группами наших войск на Украине (а их там 4) при планировании боевых действий был обязан согласовывать их с Генштабом. На это уходило время. Подчас терялась оперативность. У командующих группами были "связаны руки". А между самими четырьмя группировками не хватало прямого взаимодействия.

Теперь же все рычаги управления нашими войсками на поле боя в руках Суровикина (хотя это, конечно, не значит, что он и сам не будет советоваться с Генштабом или игнорировать его приказы).

Но в любом случае за дальнейший ход операции теперь головой отвечает персонально Суровикин. Ему досталась там самая тяжелая доля.

Почему выбор пал именно на его кандидатуру? Потому что у него самый большой боевой опыт, - никто из высших офицеров (кроме Суровикина) два периода нашей группировкой в Сирии не командовал. К тому же Суровикин там дал такие результаты, после которых на его груди и засияла Золотая Звезда Героя России.

И все же очень похоже, что вручение судьбы всей операции Суровикину сделано не только исходя из военной целесообразности и необходимости улучшить систему управления войсками. Есть тут, на мой взгляд, и другая причина. Достаточно посмотреть хронику событий на фронте за последние несколько недель - Балаклея, Купянск, Изюм, Красный Лиман... Череда этих досадных осечек безусловно требовала встряски и перемен в тактике и в командовании спецоперации.

Нужна была твердая рука на поле боя, чтобы перехватить у противника инициативу. И такая рука появилась в лице Суровикина.

ЧТО ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ И ПИШУТ

"Суровикина назначили командующим СВО — у этого сложного процесса появился ответственный хозяин", - сказал в своем Телеграм-канале военный репортёр ВГТРК Александр Сладков.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский:

- Не думаю, что такое назначение самого Суровикина "обрадовало». Он становится ответственным за все, что происходит на фронте, и теперь на него «будут вешать всех собак». Нет лучшего способа сбить Суровикина, чем назначить его ответственным за ход операции. Но в нынешних условиях ведения боевых действий должны применяться специальные, антикризисные способы управления. У Суровикина на сей счет опыт есть...