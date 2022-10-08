Александр Куренков, глава МЧС - о ЧП на Крымском мосту: Состав наши спасатели быстро расцепили, и из 59 вагонов сгорело только семь. Мост спасли

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщили KP.RU несколько минут назад в пресс-службе МЧС России, генерал-лейтенант Александр Куренков «совершил облет Крымского моста, осмотрел место чрезвычайной ситуации и проверил ход работ по ликвидации ее последствий».

Министр высоко оценил работу пожарно-спасательных подразделений.

- Оперативные, слаженные и высокопрофессиональные действия сотрудников обеспечили быструю локализацию огня, - заявил Куренков. - Быстрая расцепка состава позволила избежать распространения огня - из 59 вагонов сгорело только семь, тем самым была спасена железнодорожная часть моста от более серьезных повреждений.

В ликвидации чрезвычайной ситуации участвовали мобильные пожарные расчеты, 2 пожарных поезда, авиация МЧС и специальная техника.

На заседании оперативного штаба глава чрезвычайного ведомства поручил привлечь силы МЧС России, необходимые для выполнения восстановительных работ.

Генерал Куренков также сообщил, что всего в ликвидации ЧП и его последствий задействовано более 180 сотрудников МЧС и 40 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Министр поблагодарил спасателей за службу.