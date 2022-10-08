Двухполосное автомобильное движение по Крымскому мосту восстановят с 9 октября

Вице-премьер Марат Хуснуллин во время посещения места взрыва на Крымском мосту. Фото: Виталий ТИМКИВ

В воскресенье, 9 октября в течение дня должно быть запущено двухполосное автомобильное движение по Крымскому мосту. Об этом журналистам рассказал прибывший в Тамань вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее он возглавил правительственную комиссию по ликвидации ЧП.

Как рассказал Хуснуллин, правительственная комиссия уже определилась с объемами ремонта и восстановления второй автомобильной полосы. Уже заказан металл, собраны строители и проектировщики, проводится инструментальное обследование моста.

Сейчас автомобильное движение по Крымскому мосту осуществляется по одной полосе.

- Вообще никаких рисков нет, сейчас мы пропускаем в реверсивном режиме по 50 машин . Поставим большее количество проверяющих, чтобы проверять по 100 машин в колонне разом. И я думаю, что мы все проблемы снимем, - сказал Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, полноценная работа Крымского моста должна быть восстановлена максимально быстро. Механизм запуска поездов отрабатывается.

Уже получено разрешение на движение поездов по Крымскому мосту. Первый тестовый поезд по железнодорожному полотну прошел успешно. Как рассказал журналистам глава МЧС Александр Куренков, железнодорожное движение по Крымскому мосту вначале будет осуществляться в реверсивном режиме.

- А потом будет восстановлена полностью ветка железнодорожного транспорта, - сказал Куренков.

Ранее представители железнодорожной компании «Гранд сервис экспресс» сообщили, что пассажиров поездов, задержанных из-за ЧП в Крыму, доставят до пунктов отправления бесплатно.

Четыре поезда, которые следовали в Крым, были перенаправлены в Анапу. Их пассажиры временно размещены в санаториях и гостиницах для того, чтобы позже отправиться в пункты назначения после открытия движения.

Тем временем в правительстве пока не называют сумму ущерба от ЧП на Крымском мосту. По данным Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва на Крымском мосту оценивается в 200-500 миллионов рублей.