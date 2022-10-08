В Германии разгорелся скандал из-за картины любимого художника Гитлера

Адольф Циглер рисует портрет нацистского вождя, 1941г. Фото: EAST NEWS

В Германии призывают убрать из «Пинакотеки современности» (художественного музея в Мюнхене) триптих «Четыре элемента» – картину, написанную Адольфом Циглером, любимым художником Гитлера.

По мнению противников полотна, картина, которая при нацистах висела в штаб-квартире НСДАП (Национал-социалистической немецкой рабочей партии), а также являлась едва ли не самым главным в стране образчиком «правильной» живописи, просто не имеет право находиться на всеобщем обозрении в музее.

Триптих Адольфа Циглера «Четыре элемента». Фото: ru.wikipedia.org

Действительно, полотно, на котором изображены четыре обнаженные женщины, символизирующие стихии, считалось образцом живописи в нацистской Германии. С него делались многочисленные репродукции и открытки, а его автор, Адольф Циглер, был не только одним из самых известных немецких художников того периода и членом НСДАП, но и организатором знаменитой выставки «Дегенеративное искусство», на которой были представлены авангардные картины, объявленные антигерманскими и опасными для нации.

В «Пинакотеке современности» отрицают пропагандистское значение картины Циглера и считают, что скрывать полотна от людей из-за политической принадлежности их авторов в корне неверно.

– Постоянное сокрытие проблемного искусства приводит не к критическому дискурсу, а лишь к сохранению табу, – заявили эксперты.

Примечательно, что после прихода Гитлера к власти именно профессор Адольф Циглер, ставший председателем Имперской палаты изобразительных искусств, возглавил борьбу с «дегенеративным искусством», к которому нацисты отнесли кубизм, импрессионизм, дадаизм и другие направления. Под руководством Циглера была проведена чистка более ста музеев в Германии, из фондов которых были изъяты тысячи произведений неугодных нацистам художников. Кстати, в запретный список кроме прочих попали Ван Гог, Гоген, Матисс, Пикассо, Сезанн и другие признанные мастера живописи.