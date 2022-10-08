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Политика8 октября 2022 17:47

Путин поручил ФСБ заняться безопасностью Крымского моста

До этого переправу охраняла структура Минтранса
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин.

Фото: REUTERS

Указ президента «Об усилении мер защиты» опубликован на сайте Кремля. Владимир Путин поручил ФСБ охрану трех принципиально важных для Крыма объектов: моста, линии электропередач из Краснодарского края и магистрального газопровода.

До сегодняшнего дня Крымский мост сторожил ФГУП "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации". Это собственная военизированная охрана министерства – она почти монополист в охране государственных транспортных объектов.

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь объявил с вечера 8 октября по 23 число высокий («желтый») уровень террористической угрозы в трех поселках: Армянск, Джанкой, Красноперекопск.

Кроме этого повышенная готовность на всех транспортных, коммунальных, медицинских, энергетических и промышленных объектах Крыма.

«Все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей республики принимаются силовыми структурами и правоохранительными органами в полной мере. Республиканские и муниципальные органы власти полностью контролируют ситуацию в регионе», - заявил Аксенов.

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