Военная спецоперация на Украине 9 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года.

В Херсонской области был предотвращен террористический акт рядом с административным зданием. Теракт планировался в городе Скадовске, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

Страны НАТО должны поставлять Украине оружие по принципу "все, что есть", считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он также добавил, что участники альянса уже не могут объяснять отказы в поставках Киеву оружия тем, что оно технологически сложное для обучения солдат Вооруженных сил Украины.

Спецслужбы Луганской народной республики задержали украинских диверсантов, планировавших теракты на территории детских садов, сообщает Министерство госбезопасности ЛНР. Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, по установлению лиц, причастных к подготовке терактов.

Вооруженные силы России уничтожили более 160 иностранных наемников в Запорожье, сообщает Министерство обороны РФ. Кроме того, российские Воздушно-космические силы ударами по пунктам временной дислокации 17-й танковой и 92-й механизированной бригад ВСУ в Донецкой народной республике уничтожили более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники.