Герой спецоперации «Z» младший сержант Вахитов доставил боеприпасы, несмотря на ранения

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще призывал: «Воевать не числом, а умением».

ВЫВЕЗ ИЗ ПОД ОБСТРЕЛА РАНЕНЫХ

Ефрейтор Вячеслав ТАРАНЦЕВ

Фото: Министерство обороны РФ

«Старший водитель мотострелкового отделения ефрейтор Вячеслав Таранцев выполнял задачи по подвозу боеприпасов, материального и продовольственного имущества в районы расположения российских подразделений. Неоднократно совершал рейсы на линию боевого соприкосновения с силами украинских националистов, действовал в обстановке ведения боевых действий, интенсивного противоборства со стороны противника, в условиях применения артиллерийских систем, РСЗО, минометов, а также в условиях совершения противником диверсий, направленных против объектов и военнослужащих Минобороны России, в том числе с использованием ударных беспилотников, минирования дорожного полотна. Подразделения украинских националистов, стремясь восстановить контроль над утраченными в ходе боя с ВС РФ территориями, предприняли попытку контрнаступления на позиции российской БТГр, в составе которой действовал ефрейтор Таранцев. В ходе боя, действуя смело и решительно, Вячеслав в условиях ведения противником активного наступления выполнял задачи по эвакуации раненых военнослужащих с поля боя в безопасное место.

Рискуя собственной жизнью, Вячеслав Таранцев вывез на грузовом автомобиле военнослужащих, получивших ранения, и укрыл их в безопасном месте, после чего, вернувшись на поле боя, продолжил отражать контрнаступление врага. По итогам боя контрнаступление боевиков было отбито. Смелые и решительные действия ефрейтора Таранцева позволили спасти жизни российским военнослужащим».

УНИЧТОЖИЛ В ОДНОМ БОЮ ТРИ ТАНКА

Старшина Юрий МАРГУН

Фото: Министерство обороны РФ

«Старшина Юрий Маргун, действуя в составе танкового экипажа, выполнял боевую задачу по прикрытию позиций российской батальонно-тактической группы. Украинские боевики раз за разом предпринимали попытки прорыва оборонительных рубежей для последующего выхода в район расположения российских войск. В течение двух суток Юрий, используя имеющийся боевой опыт, держал оборону на одном из наиболее танкоопасных направлений. В ходе боев с вооруженными формированиями украинских радикалов экипажем танка под командованием Юрия Маргуна было уничтожено 3 вражеских танка, а также большое количество живой силы противника. Благодаря смелости и отваге старшины Юрия Маргуна задача по обороне позиций БТГр была выполнена».

СЖЕГ ВРАЖЕСКОГО СНАЙПЕРА ИЗ ОГНЕМЕТА

Гвардии матрос Николай КАШИРИН

Фото: Министерство обороны РФ

«Огнеметчик морской пехоты Тихоокеанского флота гвардии матрос Николай Каширин, действуя в составе штурмовой группы, выполнял боевую задачу по освобождению одного из крупных городов, находящегося под контролем украинских националистов. Продвигаясь по населенному пункту, группа морпехов-тихоокеанцев столкнулась с ожесточенным сопротивлением превосходящих сил украинских боевиков. Несмотря на активное огневое воздействие противника, Николай вместе с товарищами продолжал уничтожать врага и выдавливать его в другой район города для последующего окружения. В одном из боев гвардии матрос Каширин обнаружил вражеского снайпера, действующего на заданном направлении. Оценив ситуацию, Николай, умело используя условия местности, скрытно подобравшись к оборудованной позиции снайпера, прицельным выстрелом из огнемета уничтожил вражеского стрелка. Благодаря смелости и решительности гвардии матроса Николая Каширина лишенные снайперской поддержки боевики покинули удерживаемый рубеж обороны и отступили».

ДОСТАВИЛ БОЕПРИПАСЫ, НЕСМОТРЯ НА РАНЕНИЯ

Младший сержант Ильшат ВАХИТОВ

Фото: Министерство обороны РФ

«Действуя в составе колонны обеспечения подвоза боеприпасов и продовольствия младший сержант Ильшат Вахитов обеспечивал доставку грузов к основным силам российской группировки войск, ведущей наступательные действия. Осознавая важность полноценного и своевременного пополнения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации продовольствием, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, украинские националисты предприняли попытку по уничтожению российской автомобильной колонны, следующей на передовую. Несмотря на множественные осколочные ранения, полученные в результате разорвавшегося рядом с машиной минометного снаряда, Ильшат под плотным огнем неонацистов, грамотно используя рельеф местности, вывел загруженный автомобиль в безопасную зону. В результате проявленной смелости, решительности и благодаря профессионализму Ильшата Вахитова подразделения российских войск своевременно получили боеприпасы и продолжили выполнять боевые задачи. За самоотверженность и личное мастерство, отличие в боевых действиях по защите Отечества, а также за отличие в боевых действиях на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности, проявленные в ходе боевых действий при защите государственных интересов Российской Федерации награжден «Орденом Мужества»».