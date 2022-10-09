Профессор МГИМО Подберезкин заявил, что истерика Зеленского не приведет к Третьей мировой

Hа всем этом фоне огромных наработок истерика Зеленского может выглядеть либо как истерика наркомана, либо как провокация Фото: REUTERS

Призыв украинского президента нанести превентивные удары по российской территории наделал в мире много шума. Многие сочли развитие событий, при котором наш мир оказался в шаге от Третьей мировой, наиболее реалистичным сценарием.

Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин, выступая в эфире Радио «Комсомольская правда», дал следующую оценку происходящего:

- Я думаю, что в последние дни появились все признаки того, что ситуация, скажем так, если не успокаивается, то, во всяком случае, затормаживается. То есть все, видимо, поняли, что грань прошли, и дальше эта риторика может привести к неким последствиям.

Дело в том, что уже сложилась система взаимоотношений, были переговоры по стратегической стабильности, многочисленные переговоры по ограничению и сокращению вооружений, контакты между военными. И мы, и американцы прекрасно понимаем возможности каждой из сторон, и как эти возможности могут быть использованы. И даже отчасти понимаем не только свои, но и чужие оперативные планы по использованию ядерного оружия.

Вот на всем этом фоне огромных наработок истерика Зеленского может выглядеть либо как истерика наркомана, либо как провокация. Так к ней отнеслись, в общем-то. Байден еще раз подчеркнул, что ни НАТО, и Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Россией. Это как раз их стратегия, и она заключается в том, чтобы, фактически ведя конвенциональную войну и обкладывая нас санкциями, не переходить границы. А как раз Зеленский предлагает их перейти. Более того, он сказал впервые за долгое время, что готов встретиться с Путиным, о чем-то переговорить.

Все эти признаки говорят о том, что Байден не собирается дальше переходить границу, потому что понимает всю опасность этого. Его вполне устраивают те рамки, в которых сейчас проходит военная операция. Она с точки зрения американцев вместе с санкциями достаточно успешна, она уничтожает, как им кажется, экономику России. С другой стороны, есть и негативные последствия с точки зрения ценообразования на энергоносители и в отношениях между союзниками. И все это выходит из-под контроля, что не нравится, в том числе и Байдену. Он не настолько глуп, как его иногда пытаются представить, чтобы это не понимать. Точнее, те люди, которые за ним стоят.