В США признали, что проводили на заключенных медицинские эксперименты

Работа в тюрьме продолжалась с 1951 по 1974 год Фото: EAST NEWS

Власти Филадельфии (штат Пенсильвания) принесли извинения бывшим заключенным тюрьмы Холмсбург, которые стали участниками экспериментов доктора Альберта Клигмана. Врач проводил свои исследования, испытывая на заключенных различные патогены, в 50-х – 70-х годах прошлого века.

Дерматолог по образованию, Клигман исследовал не только воздействие на организм возбудителя стригущего лишая, но и испытывал на заключенных лекарства от перхоти и морщин. СМИ утверждают, что доктор не гнушался также заказами Пентагона, проверяя на сидельцах действия психоактивных веществ.

Впрочем, за участие в экспериментах Клигман платил. Небольшие суммы, но в тюрьме и эти деньги были буквально на вес золота, и отбоя от желающих испробовать на себе новую заразу или лекарство от нее у доктора не было. При этом сам доктор зарабатывал очень даже неплохо.

Работа Клигмана в тюрьме продолжалась с 1951 по 1974 год. Спустя много лет бывшие заключенные подали на врача в суд, но иск был отклонен из-за истекших сроков давности.

И вот теперь власти города решили перед участниками экспериментов извиниться.

– Без каких-либо оправданий мы официально приносим искренние извинения тем, кто подвергся этому бесчеловечному и ужасающему насилию. Мы также сожалеем, что потребовалось слишком много времени, чтобы услышать эти слова, – заявил мэр Филадельфии Джим Кенни.

Правда, даже здесь не обошлось без подоплеки: в своей эмоциональной речи градоначальник сделал упор на бесчеловечности экспериментов, которые проводились над социально-уязвимыми темнокожими заключенными. То есть, доктор просто выбрал для своих опытов не тех людей – надо было испытывать яды на белых, и все бы было в порядке.