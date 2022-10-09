Эрно могла бы получить звание мастера спорта в излюбленной французской дисциплине - поисках утраченного времени Фото: REUTERS

Кто выбирает лауреатов?

Шведская академия, основанная королем Густавом III 236 лет назад. В нее входят 18 членов, которые избираются пожизненно. И они каждый год вручают порядка 50 премий (главным образом писателям из Швеции и других скандинавских стран). Но во всем мире знают только одну награду - ту, которая вручается с 1901 года согласно завещанию химика, изобретателя и миллионера Альфреда Нобеля (1833-1896). Тот был пацифистом, но, по иронии судьбы, придумал много взрывчатых веществ, применявшихся в ходе войн. В 1888 году в Каннах умер его брат Людвиг; в одной французской газете по ошибке решили, что умер Альфред, и опубликовали некролог под названием «Скончался торговец смертью». Считается, что Нобеля это потрясло: чтобы действительно не войти в историю как «торговец смертью», он и решил основать премии своего имени.

Внутри Шведской академии есть Нобелевский комитет - он ежегодно занимается составлением списка номинантов. А номинировать того или иного автора могут члены Шведской академии (или столь же солидных академий из других стран), профессора литературы из престижных вузов, прошлые лауреаты Нобелевской премии или профессиональные союзы писателей той или иной страны. Нередко число выдвинутых писателей, поэтов и драматургов переваливает за сотню. Потом Шведская академия собирается и решает, кто из номинантов достоин премии больше других.

Кто такая Анни Эрно, лауреат 2022 года?

Родилась она в Нормандии в сентябре 1940-го, то есть сейчас ей 82 года. Окончила университет в Руане, какое-то время занималась литературоведением, изучала пьесы Мариво, а в 30 с небольшим начала писать книги сама. Все ее произведения в той или иной степени автобиографичны: о ней говорят, что она превратила свою жизнь в «тотальный роман». Эрно описывала свои любовные увлечения, непростые отношения с отцом, деменцию матери, собственные болезни… Например, нелегальный аборт, который она сделала в 1963-м, 37 лет спустя обернулся романом «Событие» (в прошлом году его экранизация получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале).

При этом жизнь и судьба отдельной женщины в ее книгах неразрывно переплетены с судьбой всей Франции. Крайне наблюдательная и тонко чувствующая, Эрно могла бы получить звание мастера спорта в излюбленной французской дисциплине - поисках утраченного времени. Вышедшая в 2008-м книга «Годы» (которую многие считают ее главным произведением) увязывает всё со всем: рекламу популярных в 50-е товаров, попадавшуюся на глаза юной героине (это сама Эрно, но пишет она о себе в третьем лице), кадры из старых фильмов типа «Столь долгого отсутствия», подростковую болтовню, открытие собственной сексуальности, смерть Сталина, песню «Мамбо италиано», войну во Вьетнаме, выход на политическую арену Жана-Мари Ле Пена, борьбу с раком груди, разочарование во Франсуа Миттеране, кубик Рубика, туристическую поездку в Испанию, августовский путч в СССР, появление плееров Walkman, потом интернета, потом приставок Nintendo, стремительно надвигающуюся старость… А еще лица и поступки людей, встречавшихся на пути. В бурном потоке памяти проносится шквал образов, все это и есть человеческая жизнь. А когда мы умрем, пишет Эрно, образы «исчезнут все, разом, как исчезли миллионы образов, что хранились в головах у бабушек и дедушек, умерших полвека назад, и у родителей, умерших вслед за ними».

Родилась она в Нормандии в сентябре 1940-го, сейчас ей 82 года Фото: REUTERS

Почему Нобелевскую премию дают неизвестным писателям?

Очень частая претензия у русских любителей литературы. Но на самом деле та же Анни Эрно - обладательница множества литературных наград, соотечественники очень ее чтят. Настолько, что во Франции уже существует отдельная премия имени ее самой.

Недавние лауреаты Нобелевской премии Тумас Транстрёмер, Элис Манро, Патрик Модиано, Петер Хандке, Луиза Глюк - тоже очень заслуженные и известные поэты и писатели. Да, не такие популярные, как Харуки Мураками или Дж. К. Роулинг (а многие, кстати, мечтают, чтобы «нобелевка» досталась создательнице «Гарри Поттера» - хотя бы за то, что приучила современных детей читать). Но все эти авторы - серьезные ребята, и если вы о них ничего не слышали, это не их проблема. В конце концов, недовольным можно посоветовать рассматривать Нобелевскую премию как некий ориентир для расширения кругозора: если неизвестного вам автора наградили, это прекрасный повод ознакомиться с его книгами.

Впрочем, в 2021 году Нобелевскую премию получил по-настоящему малоизвестный писатель: прозаик родом из Танзании Абдулразак Гурна. Когда в Стокгольме произнесли его имя, крякнули самые опытные и начитанные литературные обозреватели. Гурна, хоть и сочинил десяток романов, не входил ни в какие букмекерские списки, на него никто и не думал ставить. Его высшим достижением оставалась номинация на британскую Букеровскую премию в 90-е. Разумеется, Шведская академия и тут могла бы возразить любым критикам: премию дают не за раскрученность и не за тиражи, а за качество текстов.

С другой стороны… Рассказывают, что в 1987 году основными претендентами были драматург Артур Миллер и прозаик Салман Рушди - и обоих отвергли на том основании, что «они слишком популярные, их награждение было бы слишком предсказуемо». И уж, конечно, если академики в последние десятилетия брезгуют большими авторами из-за того, что они «слишком популярны», еще сильнее они презирают «низкие жанры» (как бы рассчитанные на малоразвитую читательскую массу): фантастику, триллеры, книги для детей. Многие читатели, особенно шведы, мечтали, чтобы премия досталась великой сказочнице Астрид Линдгрен - но академия высокомерно «прокатывала» ее год за годом, считая, что Карлсон и Пеппи Длинныйчулок - это попросту несерьезно.

B 2021 году Нобелевскую премию получил по-настоящему малоизвестный писатель: прозаик родом из Танзании Абдулразак Гурна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нобелевская премия по литературе политизирована?

Сейчас трудно такое утверждать. Например, лауреат 2019 года Петер Хандке во время военных конфликтов в бывшей Югославии всячески поддерживал сербов и выступал как сторонник Слободана Милошевича. Точка зрения, мягко говоря, не самая популярная в Западной Европе. Случился настоящий скандал: обозреватель The New Republic назвал решение наградить Хандке «катастрофой», а Кристоффер Леандер и Гун-Бритт Сундстрём, двое шведских литераторов, привлеченных к работе Нобелевского комитета как «внешние специалисты», отказались продолжать с ним сотрудничество. Ну и ничего страшного: зато Шведская академия подчеркнула, что литература выше политики.

А в прошлом… Например, если говорить об эпохе Холодной войны и о СССР, награду получили опальные Пастернак и Солженицын - но в промежутке между ними она досталась самому что ни на есть «официальному» писателю, обласканному советской властью Михаилу Шолохову. То есть и тут можно было гордо заявить «мы вне политики» (хотя на самом деле это скорее было как раз осторожное политическое лавирование).

По слухам, за несколько десятилетий до этого Максиму Горькому (он выдвигался в 1918-м, 1923-м, 1928-м и 1933-м) помешало то, что он слишком тесно общался с большевиками. А великий аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес якобы лишился «нобелевки» из-за того, что в 1976 году встретился в Чили с диктатором Аугусто Пиночетом, принял от него орден, пожал руку и выразил поддержку. Но это всего лишь одно из возможных объяснений необъяснимого: почему Борхесу, откровенно выдающемуся и всеми любимому автору, премии так и не досталось. Его ведь и до инцидента с Пиночетом номинировали множество раз. Может быть, академики сочли его фантастом, то есть недостаточно солидным кандидатом.

Борхесу, откровенно выдающемуся и всеми любимому автору, премия так и не досталось Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кто еще был достоин Нобелевской премии, но не получил ее?

Множество замечательных авторов. В 1901 году многие думали, что самую первую Нобелевскую премию получит Лев Толстой. Ну, или Эмиль Золя (который к тому моменту еще не угорел). Но ничего подобного: премия досталась поэту и эссеисту Рене Франсуа Арману Сюлли Прюдому, ныне почти полностью забытому. А Лев Николаевич прожил на свете еще девять лет - то есть у Шведской академии было девять шансов вручить премию одному из величайших прозаиков в истории, и ни одним из них она не воспользовалась.

Неудивительно, что историю Нобелевской премии иногда называют «комедией ошибок»: не были награждены многие писатели, поэты и драматурги, впоследствии ставшие классиками. Ни основоположники современной литературы Джеймс Джойс и Марсель Пруст, ни Марк Твен, ни Генрик Ибсен, ни Август Стриндберг, ни Генри Джеймс, ни Джозеф Конрад, ни Джордж Оруэлл, ни Эжен Ионеско, ни Вирджиния Вулф, ни Хулио Кортасар, ни Теннесси Уильямс, ни Юкио Мисима, ни Уистен Хью Оден, ни Торнтон Уайлдер, ни Дж. Р. Р. Толкин (да, автора «Властелина колец» тоже выдвигали в свое время на «нобелевку»). И можно по-разному относиться к Эриху-Марии Ремарку, но если бы в 1931 году премию получил он, а не шведский поэт Эрик Аксель Карлфельдт (кстати, единственный в истории автор, удостоенный «нобелевки» посмертно), точно было бы веселее. (Кстати, один из главных упреков в адрес Шведской академии - то, что она слишком часто награждала близких и понятных ей скандинавов: 16 лауреатов из 118).

Ну, а если говорить о наших соотечественниках, помимо Горького, премию не получили юрист и автор мемуаров А. Ф. Кони (выдвигался в 1902-м), Дмитрий Мережковский (выдвигался десять раз - сначала в 1914-м и 1915-м, а потом каждый год с 1930-го по 1937-й), Константин Бальмонт (выдвигался в 1923-м Роменом Ролланом), белый генерал и литератор Петр Краснов (в 1926-м), Иван Шмелев (выдвигался в 1931-м Томасом Манном, а потом в 1932-м), Марк Алданов (его девять раз с 1938-го по 1952-й выдвигал Иван Бунин, потом были еще четыре номинации), философ Николай Бердяев (семь раз, с 1942-го по 1948-й), Леонид Леонов (дважды, в 1949-м и 1950-м), Борис Зайцев (в 1962-м), Анна Ахматова (дважды, в 1965-м и в 1966-м, причем была идея одновременно наградить ее и Шолохова - ее отверг один из членов Академии, Андерс Эстерлинг, заявивший, что у двух авторов нет ничего общего, кроме родного языка), Константин Паустовский (выдвигался четырежды с 1965-го по 1968-й, год своей смерти), Константин Федин (выдвигался Союзом писателей СССР в 1968-м), Евгений Евтушенко (номинировался в 1963-м, на пике своей славы, но сочли, что он еще слишком молод и мало написал)… Пожалуй, самый экзотический из русских кандидатов на «нобелевку» - перебежчик Игорь Гузенко, в 1945-м году передавший канадцам много советских секретных документов; он баловался литературой, и в 1955-м, в разгар холодной войны, сразу два энтузиаста номинировали его за роман «Падение титана» о Максиме Горьком.

Наверняка можно было бы перечислить еще несколько имен (например, по слухам, в 1978-м премия едва не досталась Андрею Вознесенскому). Но списки номинантов публикуют лишь через 50 лет после голосования, и на сегодняшний день официально оглашены имена литераторов, выдвигавшихся по 1971 год включительно.

В теории больше всего шансов было у Владимира Набокова - с 1963-го его выдвигали почти каждый год. В отличие от Зайцева и Алданова, его знал весь мир, а кроме того, он был подлинно гениальным писателем. Но «Лолита» была сочтена «аморальным» романом (так гневно заявил все тот же академик Андерс Эстерлинг). А Набоков премию очень хотел, справедливо полагая что более чем ее достоин. Он, конечно, никогда не говорил об этом публично и впрямую, это было бы ниже его достоинства - но в постскриптуме к русскому переводу «Лолиты» не сдержался и буквально катком прошелся по пяти недавним лауреатам премии, которые его обогнали: по «Гемингвею [Хемингуэю], современному заместителю Майн-Рида», «ничтожным Фолкнеру и Сартру, баловням западной буржуазии», Шолохову (автору романа про «картонных тихих донцов на картонных же хвостах-подставках») и Пастернаку, сочинившему книгу про «лирического доктора [Живаго] с лубочно-мистическими позывами, мещанскими оборотами речи и чаровницей из Чарской».

Все это, конечно, ужасно трогательно и печально. Но подводит нас к следующему, самому главному вопросу: а за что, собственно, вручают Нобелевские премии по литературе?

Владимира Набокова с 1963-го его выдвигали на премию почти каждый год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так за что их вручают?

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия должна доставаться тем, кто «совершил крупнейшее благодеяние для человечества», «в области литературы создав наиболее выдающееся произведение в идеалистическом направлении». Вот последние три слова и стали самыми спорными: что значит «идеалистическое направление»?

Изначально предполагали, что это старомодные консервативные идеалы. Именно поэтому столько раз отвергали Толстого, рассорившегося с церковью и будто бы осуждавшего «все формы цивилизации и высокой культуры». Потом, в 20-е годы, «идеализм» понимался как гуманизм в самом широком истолковании. В 30-е курс ненадолго снова сменился: людьми, совершившими «крупнейшее благодеяние для человечества», считали авторов популярных романов, например, американку Перл Бак, выпустившую бестселлер «Добрая земля». А в 70-е бросились, наоборот, награждать не прославленных на весь мир, но достойных авторов, типа испанского поэта Висенте Алейсандре или грека Одиссеаса Элитиса. А в 80-е и 90-е спохватились, что достойные живут не только в Европе и Америке - и начали активно раздавать награды писателям и поэтам из экзотических регионов: Нагибу Махфузу из Египта, Воле Шойинка из Нигерии, Надин Гордимер из ЮАР, Гао Синцзяню из Китая.

Согласия внутри Шведской академии нет - ее периодически сотрясают скандалы. Так, в 1989-м ее с шумом покинули три члена из-за того, что академия не стала выступать с осуждением аятоллы Хомейни, который фактически призвал к убийству Салмана Рушди за роман «Сатанинские стихи». А в 2005-м ушел еще один, взбешенный тем, что премию присудили австрийке Эльфриде Елинек, автору довольно скандальной «Пианистки». Самый же грандиозный скандал случился в 2018-м: оказалось, что фотограф Жан-Клод Арно, супруг дамы-академика по имени Катарина Фростенсон, выбалтывал своим знакомым информацию о том, кто в этом году получит премию. А знакомые потом делали крупные ставки у букмекеров и выигрывали большие деньги. Ну и вдобавок Арно активно приставал к разным женщинам (его потом посадили на два с половиной года за изнасилование). Последнее уж точно не имело отношения ни к литературе, ни, строго говоря, к Нобелевской премии, но на пике движения MeToo показалось бензином, выплеснутым в костер. В итоге Академию покинула не только Катарина Фростенсон, но и еще несколько уважаемых людей, включая секретаря - то есть фактически главу - Сару Даниус. Она, по слухам, пыталась как-то модернизировать Академию: именно при ней премии были присуждены таким неочевидным кандидатам, как Светлана Алексиевич и Боб Дилан. Все утряслось только через полтора года. Но и с новыми членами и новым секретарем Академия осталась столь же непредсказуема.