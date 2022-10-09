Ставший жертвой русофобии Нурлан Сабуров жестоко высмеял сбежавших от частичной мобилизации россиян

Нурлан Сабуров, артист шоу Stand Up и «Открытый микрофон»

Один из самых популярных комиков в России Нурлан Сабуров, артист шоу Stand Up и «Открытый микрофон» (ТНТ), поначалу долго хранил молчание по поводу СВО. Затем его начали провоцировать на концертах и агрессивно требовать озвучить позицию. Тогда он позволил себе пошутить над одной из таких активисток, выбежавшей на сцену в белом платье с красными пятнами («Что это? Месячные?»), и началась травля. Концерты Сабурова в США и Европе начали отменять. В соцсетях он начал получать проклятия и угрозы для всех членов семьи.

Что поделать, не впадать же в депрессию. Стендаперы живут тем, что осмысляют происходящее с ними в монологах — и Нурлан посвятил один из них как раз тем, кто желал ему смерти.

А теперь, после того, как пограничные пункты Грузии, Казахстана, Киргизии и других стран наводнили россияне, Сабуров решил пошутить и об этом. На концерте 7 октября в Алматы уроженец Степногорска (Казахстан) поучил посетителей концерта правильно произносить название казахской национальной валюты и поиронизировал над предвзятостью россиян по отношению к приезжим.

На отрывке концерта, попавшем в сеть, стендапер шутит над россиянами, скрывшимися от мобилизации в Казахстане.

— Ну что, из России есть приезжие? — спросил Сабуров со сцены. — Ну что, русские? Казахский изучаете уже? Правильнее говорить «тенге», а не «тэнге». Это все равно, что двести «рублэй».

Уже давно по интернету бродят мемы, посвященные сдаче жилья славянам. Якобы теперь казахи, киргизы и другие жители Азии имеют право «мстить» россиянам, которые отказывались сдавать им жилье из-за национальности.

— Как ситуация поменялась, да? — отметил Нурлан. — Лет десять назад, когда в Москву приезжали рабочие со Средней Азии, русские там сидели: «Это кто там? Крукулбек? Кто это ко мне в такси приехал?». А сейчас все такие: «Алматы-Алматы, всегда мечтала!».

Шутки вызвали неоднозначную реакцию в сети. Одни отметили острый ум комика и умение через юмор осмыслять действительность. Другие вспомнили, что по поводу СВО он начал высказываться, как только получил густую порцию хейта. Третьи углядели умение юлить, переобуваться и плыть по течению — дескать, сначала жаловался на русофобию, а теперь на глазах земляков потешается над русскими, самоутверждаясь в удачный для этого момент.