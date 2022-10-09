Сбежавшие из России Земфира и Рената Литвинова в полном отчаянии

Рената и Земфира живут в столице Франции не просто так — видимо, на одной из парижских площадок покажут постановку «Кактус» Фото: соцсети

8 октября, в день рождения Марины Цветаевой, новый мини-альбом выпустила одна из главных ее поклонниц, рок-певица Земфира. Пластинка оказалась донельзя предсказуемой и посредственной: под довольно средние и вторичные аранжировки (фанк, джаз-рок и звучит довольно заурядный текст про красную кнопку, «переможем», головные боли, алкоголь и постепенный отказ от русского языка (хотя кто бы мог ожидать от фанатки Цветаевой?).

Альбом певица выпустила не под своим именем, как бы пытаясь скинуть с себя ответственность за сказанное, а под псевдонимом «Земфира от Луки» (поиск под названием Земфира не выдает ничего нового на всех музыкальных платформах). По традиции помогал артистке записывать альбом племянник — Артур Рамазанов-Остапенко писал музыку к треку «Апероль».

Едва ли можно считать этот релиз полноценным — скорее затравочкой перед гастрольным туром, который стартует 9 октября.

С другой стороны подогрела интерес к персоне Земфиры подруга Рената Литвинова. Актриса и режиссер в ответ на вопрос подписчиков о том, чего стоит ждать в ближайшее время от их творческого тандема, сообщила в соцсетях, что нового спектакля в Париже «и там слушать музыку».

Судя по всему, речь идет о том, что Рената и Земфира живут в столице Франции не просто так — видимо, на одной из парижских площадок покажут постановку «Кактус», которую Литвинова выпустила по собственной пьесе в Таллине 30 сентября. Возможно, музыку к спектаклю (как это было с картиной «Северный ветер») написала Земфира.

— Эта пьеса была написана в полном отчаянии — счастливые люди вообще не склонны к творчеству, — объясняла режиссер. — В первый раз я буду играть ее как моноспектакль, и в такой версии воспринимаю как генеральную репетицию, камерную и весьма интимную. Героиня (в пьесе ее зовут Она) любит, но кому-то покажется обезумевшей, — и зритель будет выбирать, что именно он в ней увидит. Я, автор, выбираю любовь как чудо, как сказку, дающее мне и моей героине всесилие — над всем и в первую очередь над жизнью.