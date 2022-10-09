Владимир Путин поздравил телерадиокомпанию «Мир» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил телерадиокомпанию «Мир» с 30-летием.

«Создание МТРК «Мир» стало серьёзной, востребованной временем инициативой, большим, поистине уникальным вкладом в развитие международного гуманитарного сотрудничества, формирование общего информационного пространства стран Содружества», — говорится в телеграмме главы государства.

Президент пожелал коллективу телерадиокомпании новых достижений и воплощения в жизнь намеченных планов. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля:

"Коллективу Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»

9 октября 2022 года

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 30-летием Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

Создание МТРК «Мир» стало серьёзной, востребованной временем инициативой, большим, поистине уникальным вкладом в развитие международного гуманитарного сотрудничества, формирование общего информационного пространства стран Содружества.

Важно отметить, что уже с первых дней этот масштабный, содержательный проект завоевал доверие огромной аудитории, и сегодня миллионы людей с заинтересованным вниманием смотрят ваши телепередачи, слушают радиоэфиры, активно пользуются интернет-порталом.

Убеждён, что большой, сплочённый многонациональный коллектив МТРК «Мир» и впредь будет высоко держать профессиональную планку, сохранять приверженность принципам журналистской этики, оперативности и достоверности в освещении ключевых событий, происходящих как в наших государствах, так и на планете в целом.

Желаю вам новых достижений и воплощения в жизнь намеченных планов", - написал Владимир Путин.

С юбилеем телерадиокомпанию «Мир» поздравил также председатель правительства России Михаил Мишустин. Он пожелал «Миру» успехов в эфире и на радиоволне и новых идей. Мишустин также отметил, что коллектив телерадиокомпании создает яркие программы, рассказывает о жизни, традициях и обычаях народов СНГ и дает людям возможность лучше узнавать друг друга.

"9 октября исполняется 30 лет телерадиокомпании «Мир».

Уважаемые друзья!

Искренне рад поздравить коллектив телерадиокомпании с 30-летним юбилеем.

За эти десятилетия вы объединили миллионы людей Содружества Независимых Государств, стали одним из главных информационных, культурологических и страноведческих телеканалов, приобрели свой уникальный стиль.

Сегодня «Мир» – это телевидение и радио, информационно-аналитический портал и многофункциональная спутниковая система. Ежедневно в круглосуточном режиме вы выпускаете в эфир новый контент, рассказываете о важных политических и экономических событиях, о жизни, традициях и обычаях народов стран СНГ, даёте возможность людям лучше узнавать друг друга, поддерживать неразрывную связь.

Важно, что коллектив телерадиокомпании постоянно в творческом поиске, воплощает в жизнь интересные проекты, создаёт яркие программы. И потому пользуется неизменной популярностью. Этот огромный успех – заслуга высокопрофессионального коллектива, который стремится учитывать предпочтения аудитории, делает свои передачи с большой любовью к зрителям и слушателям.

Желаю вам новых идей, успехов в эфире и на радиоволне.

С юбилеем!", - написал Михаил Мишустин.

О том, как телерадиокомпания отмечает свой 30-летний юбилей, читайте в эксклюзивном интервью председателя МТРК «Мир» Радика Батыршина «Комсомольской правде»