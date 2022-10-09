Плачущий Борис Корчевников заслужил новое патриотическое шоу

Борис Корчевников с героиней одной из своих будущих программ. У пианистки из Луганска Маши Оруджалиевой не было кистей рук, но она все равно научилась играть. Теперь Маша осваивает дорогие протезы — деньги на них собрали подписчики Корчевникова Фото: соцсети

У тележурналиста Бориса Корчевникова дел хватает – генеральный директор телеканала «Спас» активно собирает помощь для СВО, многое доставляет сам или координирует единомышленников. Теперь у Корчевникова работы прибавилось и в Москве – начались съемки его новой программы.

С октября 2017 года Борис Корчевников вел ежедневную программу «Судьба человека», где звезды рассказывали ему всю свою жизнь – личные и профессиональные тайны. Часто после эфиров в СМИ цитировали пикантные моменты признаний звезд из «Судьбы человека». С начала СВО программа ушла из эфира, уступив место актуальным новостным и аналитическим проектам. Как нам стало известно: в эфир «Судьба человека» больше не вернется. С 10 октября 2022 года на канале «Россия» Борис Корчевников утром по будням будет в эфире с программой под названием «Жизнь и судьба». Снимают в той же студии, что и «Судьбу человека». Декорации обновили, формат остался прежним – ведущий берет интервью у героя, зрители в студии поддерживают в нужные моменты аплодисментами. Вот только темы разговора и герои изменились. Говорят, что на смене названия настоял сам ведущий, так как не хочет ассоциаций с прежними темами интервью.

Теперь у Бориса Корчевникова в студии артисты, которые открыто говорят о своей патриотичной позиции. Первый герой актер Антон Шагин. Борис Корчевников рассказал: «Брат замечательного актера и поэта Антона Шагина ушел на фронт сам - не дожидаясь повестки. Поговорили о нем, о поездках Антона в Донбасс, и о его очень сильных стихах». Антон Шагин будет читать стихи и много говорить о своей позиции: «Где-то я прочел: на чьей нужно быть стороне? Обратите внимание на чьей стороне гибнут дети и тогда сами решите на чьей вы стороне».

Среди героев программы будут не только звезды, подписчики соцсетей Корчевникова ждут в эфире рассказ о 15-летней пианистке Маше Оруджалиевой из Луганска. У Маши не было кистей рук с рождения, но в Луганской школе для одаренных и особенных детей она научилась играть на пианино. Корчевников познакомился с девочкой во время поездки в Луганск и объявил среди подписчиков сбор средств на суперсовременные протезы для Маши – нужную сумму быстро собрали, теперь Оруджалиева осваивает свои новые руки и очень счастлива.

9 октября начался набор массовки на съемки новых выпусков программы Бориса Корчевникова 13 и 14 октября: сбор кандидатов в 10 утра в центре зала метро «Академическая», съемки до 22 часов, гонорар за полный день 700 рублей.

Премьера программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» 10 октября в 9.30 на канале «Россия».