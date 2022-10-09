Реакция мира на диверсию на Крымском мосту: США заявили о причастности Украины, в Китае удивлены технологиями, Киев молчит

Украинские спецслужбы организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик Фото: REUTERS

Украинские власти пока избегают прямо признавать свою ответственность за подрыв Крымского моста. Лишь ушлый советник Зеленского Михаил Подоляк не стал скрывать восторгов, намекнув в Twitter, что это, мол, только начало.

Зато с американцами киевские бонзы куда как более откровенны. Газета «Нью-Йорк таймс» сообщила, что высокопоставленный украинский чиновник, который говорил на условиях анонимности из-за запрета правительства страны обсуждать взрыв, признался журналистам: за атакой на мост стояла Украина. «Украинские спецслужбы организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик», - пишет газета.

Кто бы сомневался! Ведь еще в середине июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал Крымский мост «целью номер один» для украинских военных, сказав, что его «необходимо обрезать». А глава СНБО Украины Алексей Данилов прямо заявлял: «Если появится возможность нанести удар по мосту, мы ею обязательно воспользуемся».

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу фактически поздравил с терактом «украинские подразделения специального назначения». И как ребенок радовался, что «движение по мосту остановилось». Хотя тут горячий эстонский парень явно поспешил. Видимо, уж очень хотелось медлительному слизню пошевелить рожками.

Тем временем в китайской государственной газете Global Times сообщили, что взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на «Северных потоках», открывает «ящик Пандоры». Кстати, эксперты из КНР восхитились прочностью возведенного россиянами транспортного сооружения. «Реальный КПД супертеракта оказался ничтожным - движение поездов прервалось менее чем на сутки, автомобильное сообщение также», - отмечают специалисты. Они признают, что недооценивали качество российского строительства. По их словам, китайский мост вряд ли смог бы выдержать взрыв нескольких тонн взрывчатки, а затем и многочасовое горение цистерн с топливом.