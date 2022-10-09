Минобороны уничтожило на острове Хортица пункт дислокации «Иностранного легиона»

Bысокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица Фото: REUTERS

На прошедшем брифинге Минобороны России сообщили обстановку в районе специальной военной операции. Прозвучала довольно обнадеживающая информация. Она говорит об успешной работе Объединенной группировки войск (сил) России на отдельных направлениях.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков озвучил потери вооруженных формирований киевского режима за сутки: «на Купянском направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, на Краснолиманском - 17 боевиков, на Луганском - свыше 120 , на Запорожском - 100, на Андреевском до 90 украинских военнослужащих, на Николаево-Криворожском - свыше 200».

С ними также ликвидированы десятки боевых машин.

Отметим, что наши артиллеристы стали чаще бить колонны ВСУ на марше во время смены позиций. В Новой Каменке была уничтожена колонна солдат 128-й горно-штурмовой бригады также нанесено поражение пяти колоннам в районах населенных пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка Херсонской области. Только в одной из них сгорели более 80-ти украинских военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, семь боевых машин пехоты, самоходная артиллерийская установка «Краб», две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.

Генерал-лейтенант отметил, что «высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД Украины в районе города Запорожье».

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки также поражены: 6 беспилотников, Су-24 и Ми-24, две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-37), 4 склада с боеприпасами, в Березнеговатое Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, на котором хранилось более 200 ракет к американским реактивным системам залпового огня «HIMARS», а также «Ураган», пункты управления 2 бригад и 9-го полка ВСУ, еще 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 163-х районах.

Средствами ПВО сбиты 4 снаряда американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области, 5 снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха» в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области и города Донецк.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

317 - самолетов

159 - вертолетов

2182 - беспилотных летательных аппарата

379 - зенитных ракетных комплексов

5570 - танков и других боевых бронированных машин

866 - боевых машин реактивной системы залпового огня

3460 - орудий полевой артиллерии и минометов.

6431 - единица специальной военной автомобильной техники.