Что с турами в Крым после диверсии на мосту? Ответ туроператоров вас удивит

Когда к вечеру субботы появилась информация о возобновлении работы моста, ситуация с турами нормализовалась. Фото: Евгения ГУСЕВА

В момент ЧП на Крымском мосту на полуострове по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) находилось около 50 тысяч отдыхающих. В Крыму сейчас бархатный сезон, температура воздуха +20 градусов, и в море еще можно купаться. Поскольку воздушное сообщение с Крымом приостановлено с 24 февраля существовало три способа добраться до пляжей Ялты и Евпатории: железнодорожным путем, междугородными автобусными маршрутами и на собственном авто. А что теперь?

Отдыхающие выезжают в плановом порядке

Повреждения железнодорожной нитки оказались незначительными, уже в ночь с субботы на воскресенье движение пассажирских поездов по Крымскому мосту было восстановлено. Оператор железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс» отчитался о том, что отправил на материк все составы, задержанные из-за ЧП на Крымском мосту. Поезда из Крыма теперь отправляются согласно расписанию, кроме того, Минтранс РФ сообщил, что возобновлена и продажа билетов на пассажирские поезда в Крым. Поэтому в случае отмены поездки действуют уже стандартные правила возврата.

Помимо железнодорожного сообщения действует паромная переправа, также восстановлено движение автомобильного транспорта по неповрежденной части Крымского моста. Таким образом, туристы у которых закончился отдых, выезжают с полуострова в плановом порядке, утверждают туроператоры.

Что с турами в Крым?

Туркомпании поначалу столкнулись с отменой туров, но только на ближайшие даты. Их количество у разных компаний не превышает 25% от ранее совершенных бронирований, сообщает АТОР. А когда к вечеру субботы появилась информация о возобновлении работы моста, ситуация с турами нормализовалась.

- Кризис миновал: в субботу отмены по Крыму были, но сегодня их уже нет, – утверждает вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

В “Интуристе” подтвердили, что у них не поступало отказов от клиентов, которые забронировали туры на ноябрьские и новогодние праздники.

- Всплеска аннуляций по Крыму нет. У нас очень много бронирований на 2023 год, но туристы не спешат отказываться от них. В любом случае, мы на связи с агентствами, туристами и готовы оказать помощь, кому она требуется, - констатирует заместитель директора компании «Мультитур» Маргарита Назарова.

ВАЖНО!

Для туристов, в связи с инцидентом на Крымском мосту работают две горячие линии.

Одна открыта Министерством курортов и туризма Республики Крым, ее телефон: 8 800 511 80 18.

Кроме того, Ростуризм совместно с Минцифры запустили федеральный call-центр:

консультацию специалистов можно получить круглосуточно и бесплатно по номеру + 7 800 707 9741.