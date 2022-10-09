Как заказать рецептурные лекарства онлайн: все подробности нового закона

Уже с марта 2023 года россияне получат возможность заказать рецептурные лекарства онлайн. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СКАЗАЛИ «А» - ПОРА СКАЗАТЬ «Б»

Доставка продуктов, да и вообще любых товаров, на дом стала для многих россиян в последние годы приятным открытием. Начиналось все с пиццы, но теперь заказать онлайн и получить через несколько часов, а то и минут, можно почти все что угодно. Кроме выписанных по рецепту лекарств. Дистанционную продажу лекарств разрешили в России весной 2020-го года. Многие тогда вздохнули с облегчением – больше не нужно было в условиях пандемии ходить по аптекам в поисках нужного препарата и стоять там в очередях. Эта мера не только упростила многим из нас жизнь, но и отчасти снизила темпы распространения коронавируса.

Но на аптечном рынке все последние годы неуклонно росла доля рецептурных препаратов. Если в 2018 году они составляли примерно 45% рынка, то в 2021 перевалили за 50% - эти данные приводит отраслевое издание «Фармацевтический вестник». Среди пациентов, которым выписаны препараты по рецепту, много пожилых людей или мамочек с маленькими детьми – дойти до аптеки им бывает сложнее, чем всем остальным, и доставка после онлайн-заказа им как раз очень бы помогла.

Поэтому специалисты еще два года назад отмечали, что, сказав «А», надо сказать и «Б» - разрешить онлайн-заказы и доставку не только безрецептурных лекарств, но и выписанных по рецепту.

- Прекрасно, что такой документ подписан, но этого мало, - говорил тогда «КП» эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. - надо такую же меру принять и в отношении рецептурных препаратов.

И вот – уже с марта 2023 года – россияне получат эту возможность благодаря новому законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», который уже прошел три чтения в Госдуме и на прошлой неделе был отправлен на согласование в Совет Федерации. Эксперимент по торговле лекарствами, отпускаемыми по рецепту, должен начаться 1 марта 2023 года. Правда, пока речь идет о трех регионах страны – Москве, Подмосковье и Белгородской области. Тестовый период продлится три года, в случае его успеха опыт перенесут на всю страну.

КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ

Рецепт по-прежнему выписывает лечащий врач, но теперь будет возможность оформлять его не только в бумажном, но и в электронном виде. Информацию о выписанном конкретному пациенту препарате доктор будет размещать в единой информационной базе, доступ к которой получат фармацевты. А пациенты будут видеть информацию о выписанном лекарстве в своем личном кабинете сервиса «Госуслуги».

При заказе пациенту нужно будет сообщить свою фамилию, а при его получении предъявить паспорт. Лекарство в указанную точку доставит курьер, хотя забрать его из аптеки можно будет и самостоятельно. Деньги на доставку льготным категориям пациентов в федеральном бюджете пока не заложены, но депутаты обещают рассмотреть и этот вопрос.

Рецепт лекарства по-прежнему будет выписывать лечащий врач, но теперь появится возможность оформлять его не только в бумажном, но и в электронном виде. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В законопроекте прописаны и исключения. Не будет распространяться возможность онлайн-заказа на лекарственные препараты, содержащие наркотические и психотропные средства, а также сильнодействующие, радиофармацевтические, иммунобиологические и спиртосодержащие лекарственные препараты. Кроме того, не предусмотрен заказ и доставка лекарств, хранящихся при температуре не выше 15 градусов Цельсия. Не будут также приниматься онлайн-заказы на препараты, изготовленные в аптеках.

За ходом эксперимента будет следить Росздравнадзор. Туда же можно будет жаловаться на любые возникающие проблемы.