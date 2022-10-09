Сегодня мы снова должны жить и работать под лозунгом - «Все для фронта! Все для Победы!»

Геннадий Зюганов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Геннадий Андреевич, чему нас должно научить ЧП на Крымском мосту?

- Это, Саша, не ЧП, а крупная диверсия, которую провели американцы и англичане, это их почерк.

- Вы так думаете?

- Силенок украинским бандеровцам для этого не хватило бы. Давно уже сложилась и оформилась их (речь о спецслужбах запада. - А.Г.) террористическая деятельность, которая сейчас проявляется во всем. Грохнули «Северный поток-2», подорвали Крымский мост, ежедневно обстреливают Запорожскую атомную электростанцию. Они показывают, что глобалисты не остановятся ни перед чем, чтобы дестабилизировать обстановку в нашей стране. И сегодня уже идёт открытая война США и их союзников против России, американцы ведут ее руками фашистов и бандеровцев. Это первый вывод…

Второй связан с тем, что страны запада полностью обеспечивают преступный режим на Украине самым современным оружием, осуществляют финансирование, обучают. Их штабы планируют и контролируют операции, определяют цели, бьют по российским войскам, городам, поселкам. Это второй вывод.

И третий…

- На Украине воюют наемники с Запада.

- Да. А за пультами всех этих современных систем оружия сидят натовские специалисты, тысячи наемников уже воюют на территории Украины. А вывод следующий - в том, что США и запад в целом ведут пропагандистскую и экономическую войну против России - как неотъемлемую часть этой агрессии.

Вот, собственно, все выводы, которые сделаны.

- А 30 же сентября ситуация изменилась…

- Да. Надо понимать, что после возвращения на Родину Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей война идет на территории России. Отсюда надо делать более глубокие выводы.

- Что вы имеете ввиду?

- Прежде всего, надо правильно оценить опасность, насколько она реальна, а не баюкать себя всякими сладкими речами и полумерами. Война – дело серьезное. И к ней надо относиться самым ответственным образом. Короче говоря, сегодня мы снова должны жить и работать под лозунгом - «Все для фронта! Все для Победы!» В противном случае, повторим тот трагический урок, который случился со страной в начале прошлого века.

- Русско-японскую войну вы имеете ввиду, да?

- Да. После проигрыша Российская империя развалилась. И лишь Советская страна, ленинско-сталинская идея собрала ее воедино, но на новой основе – справедливости, дружбы, труда, высокой науки, классного образования. Вот сейчас надо из этого делать выводы.

Когда фашисты в 1941-м напали на СССР, мы к этому оказались готовы по всем статьям. И несмотря на то, что нас приперли чуть ли не к Москве, тем не менее, мы полторы тысячи лучших заводов перебросили за Волгу и Урал, и через два-три месяца выпускали все виды суперсовременного оружия, которое оказалось лучше германского, фашистского.

Сегодня против нас воюет четвертый рейх во главе уже не с Гитлером и германскими фашистами, а во главе с США и британцами. Воюют, тоже сколотили этот блок, воюют по всем правилам, нацеливаются на захват и разрушение нашей страны.

Их никогда не устраивало, что мы контролируем свои территории, свои ресурсы. Они приходили к нам в 1918-м году, но Красная армия их прогнала. Вот снова приперлись, используя территорию Украины как военный плацдарм. Мобилизуйтесь, учите, готовьтесь…

И - надо сделать выводы из преступной политики, которую Сердюков (бывший министр обороны. - А.Г.) проводил. Он уничтожил почти всю начальную военную подготовку, которая велась в учебных заведениях, при нем разогнали две трети академий и учебных заведений. По сути дела подорвали военную промышленность.

Вот из этого надо исходить.

Но требуются срочные меры. Мы их предложили. Без энергичного сплочения общества - на идеалах коллективизма и справедливости, без поддержки всех тех, кто сегодня на передовой, еще ни одна Победа не рождалась.

- Понял. товарищ Генеральный генеральный секретарь, Кстати, мы неправильно делаем, что пропускаем «Партийную среду» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) уже который раз.

- Да мы не пропускаем. Я очень хочу, чтобы наши ребята развивались, росли и вы им даете хороший урок и школу. Понимаешь, я обязан готовить молодежь. Они у тебя хорошую школу проходят.

- А пока не было вот, пропустили три раза, по-моему.

- Два пропустил, но хорошо выступили они.

- А вы не придете в эту среду?

- Попробую. Я завтра отправляю в Донбасс большой гуманитарный конвой, 150 тонн почти. Мои губернаторы – и Русских, и Коновалов, и мэр Новосибирска Локоть побывали у своих ребят, которых они мобилизовали, посмотрели, как они воюют. Поддержали…

- Ну, чего, мы вас ждем тогда?

- Будем стараться. Все, удачи тебе.

- Спасибо! Успехов!