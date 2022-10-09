В США закончились ракеты для HIMARS? Неожиданный поворот в поставках вооружений на Украину

Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс М142 HIMARS на учениях НАТО в Латвии. Фото: REUTERS

На «Радио «Комсомольская правда» военный эксперт Александр Жилин ответил на вопросы о том, насколько Америка готова ( и ментально, и физически) к тому, что продолжать массированную поддержку Киева, и хватит ли у Вашингтона для этого нужных вооружений. О нехватке ряда боеприпасов заявил, в частности, в интервью AFP экс-полковник корпуса морской пехоты ВМС США Марк Кансиан. Киев же требует и новых, и более «качественных» поставок. Особенно дальнобойных ракет.

- Александр Иванович, рассуждения о том, что у Америки заканчиваются какие-то виды боеприпасов, далеки от реальности? Или нет?

- Да, вы совершенно прозорливо все понимаете. Это вброс, который рассчитан, как и предыдущие многие вбросы, на то, чтобы люди на определенных позициях начали рассуждать так: вот еще чуть-чуть - и Запад (в первую очередь США), озабоченный собственными проблемами, прекратит оказывать помощь Украине или сведет ее к минимуму.

- Вряд ли такое случится в ближайшее время?

- Конечно, нет! Это просто «подогрев». Вы там, на Украине, продолжайте упираться рогом, вы в России продолжайте протестовать против западных поставок, ну а мы, невзирая ни на что, даже на наши какие-то свои проблемы, будем Украину поддерживать и дальше.

- США это все по карману?

- Неужели кто-то всерьез может воспринять эти слова об «истощении», полагая, что американцам не по карману региональная война - ни по запасам боеприпасов, ни по другим ресурсам? Это же глупость. Наш министр иностранных дел господин Лавров называет США мировым жандармом, подразумевая, что запасы на жандармские функции у Вашингтона завтра точно не закончатся.

- Пока ощущение, что поставки Киеву не сокращаются, а увеличиваются.

- Америка, учитывая ситуацию на фронте, стала в последнее время поставлять без оглашения наступательные виды вооружений. Например, легкие гаубицы весом чуть больше полутора тонн. Которые хочешь - на вертолете перебрасывай в наступление, хочешь - просто к «газику» подцепляй и таскай их там по линии фронта.

- А другие вооружения, и, главное, боеприпасы к ним?

- Сейчас ожидается поставка модернизированных боеприпасов к «хаймарсам». Колебания, сомнения в Вашингтоне на это счет вроде бы звучали. Но, к сожалению, высок шанс, что Киев получит такие ракеты, с дальностью 300 и даже 500 километров.

- Это уже не для Донбасса или Херсона и Мелитополем...

- Да, подобные боеприпасы могут достать гораздо дальше. Потому, повторюсь, вестись на подобные вбросы совершенно не стоит. И потом, любой военный человек вам скажет, что, если бы у США вдруг возникла подобная проблема с «нехваткой», вслух никогда никто ее бы не высказал!

Высок шанс, что Киев получит "дальнобойные" ракеты для комплексов HIMARS. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Если что-то произносится, все происходит с точностью до наоборот?

- Я, в общем, согласен с теми, кто предлагает термин «красная линия» не использовать по любому поводу. Но позволю его повторить со ссылкой на директора второго департамента СНГ МИДа России Алексея Полищука. Он заявил, что для России красной линией станут поставки Украине дальнобойных или более мощных средств поражения.

- Речь о названных вами боеприпасов для «хаймарсов»?

- Именно! О боеприпасах, которые можно применять на расстоянии 300 и более километров. Фактически, это работа уже вглубь российской территории. Речь может идти о жестком развитии событий. Они работают вдолгую и упреждающе. Кстати, часть ракет могли быть уже были по ряду разведпризнаков - раньше, чем об этом было заявлено.

- Как эту информацию подтвердить?

- Думаю, что в ближайшее время мы это увидим по их применению. Сразу будет очевидно, какими боеприпасами и какой дальности украинская сторона пользуется, что именно применяет. Это же специалистам мгновенно станет понятно. И определит дальнейший сценарий.