Зеленского хотят убрать ради переговоров с Россией? Почему США внезапно осудили преступления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Странные информационные «сюрпризы» стали приходить из Соединенных Штатов. Несколько дней назад влиятельная The New York Times со ссылкой на американские спецслужбы сообщила, что именно Украина организовала убийство в Подмосковье Дарьи Дугиной. Дескать, Вашингтон ни сном, ни духом не ведал о таком коварстве Киева и к случившемуся не имеет никакого отношения. Более того, представители Белого дома даже «отчитали» своих подопечных за своеволие. А вчера та же газета выдала еще одно откровение: за диверсией на Крымском мосту тоже стоит Украина. На этот раз ссылка на высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности из-за запрета правительства страны обсуждать взрыв.

С чего это вдруг американцы стали «жечь» правдой режим, который всячески поддерживают и упорно называют «свободным и демократическим»?

- Представляется, что США подобными публикациями в прессе преследуют две цели, - прокомментировал на радио «Комсомольская правда» (97FM) ситуацию директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта американист Юрий Рогулев. - Первая - осуществить завуалированную угрозу в отношении России. Публикуя такого рода информацию, они фактически угрожают России возможностью дальнейших шагов в этом направлении со стороны Украины. Раз это произошло, никто не застрахован от того, что это не может повториться еще где-то. Но, поскольку это фактически означает террористическую деятельность, которую даже сам киевский режим не хочет официально признавать и не берет ответственность за нее, то второй целью США ставят немного дистанцироваться от совершенных преступлений. Да, они помогают Украине, поддерживают ее, но такие вещи не одобряют. И это вовсе не по их инициативе сделано.

Так что пусть эти «откровения» американцев никого не вводят в заблуждение. Они, подтверждая, кто автор диверсий на территории России, дают нам понять: бойтесь и трепещите - это далеко не конец. То есть вполне в духе комментария, который сделал после подрыва на Крымском мосту советник офиса Зеленского Михаил Подоляк: это только «начало». Но в то же время США как бы обеспечивают себе алиби: что вы, мы к этому никлого отношения не имеем, боже упаси! Мы это даже не одобряем и журим киевские власти за такое.

Cоветник офиса Зеленского Михаил Подоляк. Фото: REUTERS

Патентованное лицемерие Вашингтона известно. И перед нами - еще одно его проявление. Ведь если бы американцы действительно были против диверсий, совершенных без «согласования» с ними, то могли бы не только пожурить непослушных подопечных, но и лишить их «сладкого». Например, ограничить поставки на Украину новых вооружений. Но именно сейчас становится известно об обещанном Киеву новом пакете военной помощи в размере 625 миллионов долларов США. Хорошо так «пожурили»…

Есть и еще один новостной повод, связанный с возможностью переговоров о прекращении вооруженного конфликта на Украине. Хорошо известно, что Зеленский даже указ подписал, в котором обязался не садится за один стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Москва отреагировала хладнокровно: подождем, пока обстоятельства не изменятся или президента Украины не поменяют.

И вот последние новости: представитель Турции заявил, что ведутся консультации о возможных переговорах по Украине между Россией и четырьмя ведущими странами Запада - США, Францией, Германией и Англией. Про участие в них Киева ничего не сообщается. А как же «никаких переговоров по Украине без Украины»? Зрада очередная, да еще и такая грандиозная? Тут же и министр обороны Румынии Василе Дынку плеснул на раскаленную тему для большего «жарку»: «Единственным шансом могут быть переговоры с Россией. <...> Переговоры о гарантиях безопасности и о мире для Украины должны вести с Россией страны мира, НАТО, США». То есть западные покровители Зеленского, в отличие от него самого, не ставят условием начала переговоров смену власти в Москве. Значит, придется обойтись без украинского президента?

- Что касается переговоров, то пока от киевского режима звучат совершенно другие идеи и мысли, - сказал радио «Комсомольская правда» Юрий Рогулев. - Но мы помним, что переговоры уже имели место, и велись они со стороны того же Зеленского. И прерваны они были не по его инициативе. Вмешались страны Запада. Исход этого конфликта - переговоры или нет - не от Зеленского будет зависеть.

В подтверждение того, что Киев в предстоящей развязке будет являться только статистом, можно сослаться на очередную появившуюся «конспирологическую» версию. Согласно ей, Запад хитроумно поощряет Зеленского на неприемлемые для Москвы диверсии на российской территории, чтобы… отстранить его от переговоров как отъявленного террориста. Про террориста мы и так знаем, но вот о таком коварстве Запада без содрогания слушать просто нельзя…