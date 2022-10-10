Кто стоит за взрывами на «Северных потоках» и Крымском мосту, что будет с ценами на квартиры и какие сюрпризы в новом «Ледниковом периоде»

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Политолог Марат Баширов: Взрывы на «Северных потоках» и Крымском мосту - связанные события (слушать)

2 место. Дмитрий Стешин: Ещё не до всех дошло, что происходит и в какой период жизни вступила страна (слушать)

3 место. «Операция есть, а командующего не было»: полковник Баранец объяснил, чем важно назначение Суровикина (слушать)

4 место. Михаил Хазин: Сейчас всё будет радикально меняться каждую неделю, Запад очень сильно ослаб (слушать)

5 место. Скидывают инвестиционные квартиры. В России дешевеет «вторичка» и аренда (слушать)

6 место. Владимир Ворсобин: В Казахстане у сбежавших русских стоит выбор: нищета или Россия (слушать)

7 место. Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Кто больше пострадает: мы или они? (слушать)

8 место. Новый «Ледниковый период»: почему упал Бероев, куда госпитализировали Тарасову и зачем вернулся Башаров (слушать)

9 место. Как увлечение компьютерными играми сделать полезным навыком (слушать)

10 место. Илон Маск. Миллиардер. Изобретатель. Миротворец... Или человек, который погубит планету? (слушать)