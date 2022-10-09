Зверье совсем потеряло страх: Боевик «Азова»* показал расправу над жителями Купянска

Кадр из скандального видео о захоронении тел в Купянске.

Знакомый сосновый лес, знакомый песчаный грунт. Он такой почти везде на Харьковщине. На опушке вырыта яма. В ней – три тела. Оранжевая куртка на мужчине – явно по сезону, сейчас здесь немного похолодало. Красная лента или веревка на шее прикопанной женщины, голубые джинсы и светлая рубашка на девушке…

Сверху по песчаной насыпи падает четвертое тело, переворачиваясь через себя и грузно сваливаясь на мужчину. У трупа серый скотч на ногах, руки связаны за спиной черной веревкой, мешок на голове… Кажется, что девушка в рубашке инстинктивно прижимает голову во время падения тела. Я пересмотрел эти шесть секунд несколько десятков раз. Нет. Это от толчка ее голова просто немного скатывается вправо по насыпи.

Это видео выложил нацист из Азова* с двусмысленной надписью: «Еще оккупированный Купянск, Харьковская область. Мирное население. Расплата будет». Ни к чему не обязывающая подпись, по которой нельзя однозначно сказать, кто убил этих людей. Но можно увидеть совершенно ясный сигнал, что так будет с каждым, кто сотрудничает с российской администрацией.

Зверье совсем потеряло страх и выкладывает кадры результатов расправы над теми, кого нацисты считают предателями и коллаборантами. Перед смертью их наверняка пытали. Позже, спохватившись, нацист трусливо дописал, что видео - «с телефона оккупанта». Он, просто, сначала даже не понял, что совершил. Нелюдь решил похвастаться – глядите-ка, кого мы поймали. Никакой пощады зрадникам, «расплата будет» для каждого, кто решил, что ему по пути с Россией. В этом же нет ничего страшного и преступного – убить «сепаратиста». Восемь с половиной лет убивали – и ничего. Но нациста одернули из Киева – ты чего творишь, на нас же смотрит весь цивилизованный мир! Исправляй!

И он «исправил», привычно повесив свои убийства на русских военных. Рабочая схема. И в Буче «прокатило», и в Ирпене, и в Изюме… Кто обратит внимание на осеннюю куртку на мужчине и сопоставит с погодой на момент нашего ухода из Купянска. А тогда было тепло. Кто будет слушать сетевых аналитиков, которые по метаданным вычислили, что видео было снято 9 октября…

Через какое-то время эти тела откопают и без каких-либо доказательств скажут, что это - жертвы «российской военщины», расправлявшейся с патриотами Украины. Вот только имена этих жертв, по традиции, не назовут, как бы чего ни вышло. Поэтому запомните оранжевую куртку, светлую рубашку, серый скотч и черный пакет на голове.

*Запрещенная организация