Мобильник может предать, а мусор - навести дрон

Свердловская область. Огневая подготовка граждан, призваных из запаса, во время частичной мобилизации, в армейском учебном центре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие мобилизованные отправляются в военкомат и далее на полигоны с тоской в глазах и грустью в сердце. Заранее настраивая себя на то, что остаться в живых у них шансов не густо.

Откуда этот гипертрофированный пессимизм? Среди моих знакомых есть те, кто воюет с 24 февраля – и ни одного ранения. А есть взявшие оружие в руки еще в 2014-м. И они до сих пор успешно уничтожают врага и о ближайшей кончине и не помышляют.

Это люди с богатым боевым опытом и набором простых неписанных правил. Их нужно соблюдать, чтобы повысить свои шансы на выживание. И вместо того, чтобы заранее ставить на себе крест, лучше эти правила изучить. И соблюдать неукоснительно. Они не гарантируют 100-процентной безопасности. Риск на войне купировать невозможно. Но минимизировать - реально. Надо просто знать, как не помогать противнику убивать тебя.

Мобильный предатель

Телефон – источник неприятностей. На передовой, как правило, сотовой связи нет, и мобила используется как видеоплеер.

- Накачают сериалов, заткнут уши наушники и смотрят «Полицейского с Рублевки», вместо того, чтобы наблюдать за тем, что происходит вокруг твоих позиций, - сетовал знакомый майор медслужбы. – А потом – ко мне, с осколками в своем беспечном теле. Вовремя не успели убежать в укрытие.

А когда связь есть, помните: каждый ваш разговор прослушивается и записывается противником. Есть у СБУ такой жанр на Ютьюбе – «Звонок другу». Из массива записей они выбирают наиболее удачную для антироссийской пропаганды и выставляют на всеобщее обозрение. И бойцы, жалующиеся на невыносимые условия военного труда, становятся знаменитыми. Так себе популярность.

Но главное, у ВСУ (и у нас тоже) есть аппаратура, которая засекает всех сотовых абонентов в районе боевых действий. И если вы с товарищами решили отбиться от пункта постоянной дислокации и забраться на холм для лучшего приема, знайте: по скоплению сотовых сигналов точно что-то прилетит. В Изюме местные жители поднимались на высоту Кременец — там брал украинский оператор. Однажды ВСУ нанесли по высоте артудар. Погибли невинные люди…

Особый бич – фото- и видеосъемка на позициях. У противника над вашими постами в соцсетях трудятся подразделения аналитиков. Они четко определяют место фотосессии. И наносят по нему огневое поражение. Если операторский зуд не унять, снимайте, не привязываясь к местности. А в смартфоне отключайте геолокацию – в каждом кадре автоматически прописываются координаты съемки. А в случае, не дай Бог, попадания в плен каждая карточка - отягчающие обстоятельство.

Риск на войне купировать невозможно. Но минимизировать - реально. Надо просто знать, как не помогать противнику убивать тебя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не надо мусорить

Большинство боев сейчас – это позиционная оборона и артдуэли. Жить вы, скорее всего, будете либо в лесу, либо в отбитых деревнях. И временные неудобства в ходе сборов и подготовки на полигонах будете вспоминать с ностальгией.

Большинство линий обороны, как правило, проходит в лесу или узких лесопосадках в полях. «Зеленка» скоро уйдет и сверху позиции будут, как на ладони. Но служба на таких позициях – не киношные перестрелки с утра до вечера. Все прозаичнее.

Находясь на позициях, надо слушать. Вы научитесь понимать звук «выхода». В зависимости от расстояния до вражеской артиллерии, у вас будет до нескольких секунд, чтобы укрыться до «прихода».

Слушать надо и небо. В нем появляются дроны противника. Чье появление означает или скорый удар по позициям, корректируемый с воздуха, или сброс мины. Но просто по линии окопов заряды не бросают. Только по скоплению людей. Тут важно, чтобы ни тебя не было видно, ни признаков жизни на твоих позициях.

Передвигайся в лесу лишь при необходимости и только в глубине лесопосадки, не выходя на ее край.

Для готовки не разжигай костер, пользуйся газовыми плитками или горелками с баллонами.

Не сбивайтесь в кучу в одном месте.

Маскируйте свои позиции, не ленитесь, не экономьте на безопасности.

Не мусорьте вокруг себя. Сверху жилые укрепы выдают кучи пустых консервных банок, упаковок от сухпайков, пластиковых бутылок… «Я с собой вожу большие черные мешки для мусора, куда заставляю собирать все отходы, - поделился со мной командир одного из добровольческих отрядов. – Под мусор выкапываем отдельные ямы, туда скидываем мешки, присыпаем землей. Да, это требует дополнительных усилий. Но ради безопасности можно постараться».

И самое главное: важно, чтобы было куда прятаться. Не жалейте сил на окопы и блиндажи. Даже лежачая ячейка стрелка увеличивает шансы. А траншея в полный рост делает вас почти неуязвимым. Что не отменяет необходимости слушать. Коптер может закинуть гранату и в окоп.

На прорывоопасных направлениях минируйте пространство перед собой. Видели кадры из Херсонской области, на которых украинские штурмовики вместе с иностранными наемниками на Хамви на скорости преодолевают большие пространства по полям, подъезжают к лесопосадке и с марша вступают в бой? Они, не доехав до кромки леса, должны были подорваться на минном заграждении. Но наши позиции ими были не оборудованы.

Выбить «инженерку» - задача командира. И все зависит от его инициативности. Я видел, как на одном участке фронта этим никто не занимался. А, к примеру, вышедшие из-под Красного Лимана «Барсы» через своего комбата тут же добыли себе различные мины и грамотно расставили их на опасных направлениях.

При размещении в населенных пунктах предпочтение отдавайте домам с подвалами. И чтоб колодец был неподалеку. Вода – это жизнь. А подвоза припасов может не быть долго.

При размещении в городах предпочтения отдавайте подвалам многоэтажек. Да, есть соблазн заселиться в школу или административное здание. Но они часто становятся целью украинской «высокоточки».

Не беги от осколка

Есть поговорка: «Не беги от осколка (от снайпера) - умрешь уставшим». Она ярко иллюстрирует поведение новичка при взрыве. Первый позыв – броситься куда-то в поисках укрытия, стены дома или дерева. Но даже на открытом пространстве эффективнее всего рухнуть на землю – угол разлета осколков с большой степенью вероятности будет выше твоего тела. А уже ползком можно двигаться к укрытию.

Главное условие выживания – постоянное ношение бронежилета и шлема. Военный медик, несколько месяцев работающий на передовой, рассказал мне, что основные ранения – в конечности. А жизненно важные органы прикрыты средствами индивидуальной защиты.

Не жмитесь бамперами

Подъезжая к одному из прифронтовых городов, удивился длинной колонне военных грузовиков. Они плотно стояло прямо на дороге, а личный состав беспечно «тусил» у машин. Сразу подумал - «новенькие», на фронте так давно не делают. Это лакомая цель для РСЗО.

Во время движения в колонне держите дистанцию 20, а лучше 30 метров. То же самое – на стоянках. По возможности укрывайте машины под деревьями, старайтесь их маскировать. К слову, за той колонной я не сразу заметил мотострелковый батальон на БМП. Их загнали в лесок и укрыли еловым лапником. Вот что значит – командир «на опыте».

Не кучкуйте машины вблизи командных пунктов. По скоплению всевозможных автомобилей разведка противника понимает, что тут обитает кто-то важный. И накрывает для профилактике. Паркуйтесь поодаль. Лучше лишний раз пройтись пешком.

ОТ АВТОРА

Вам повезет, если попадете к толковому командиру, который будет жестко требовать выполнения всех этих простых правил. Но так случается не всегда. Не думайте, что о вашей безопасности кто-то будет заботится вместо вас. Не ждите команды, сами загоняйте технику в лес, сами маскируйте ее, сами углубляйте свои окопы, делайте боковые ячейки в них, укрепляйте бревнами. Война – это не только героические кавалерийские наскоки и танковые прорывы. Это тяжелая бытовая рутина, к которой привыкаешь, если понимаешь, что из многих мелочей складывается залог твоей выживаемости.

Работа артиллерии 2 армейского корпуса ЛНР на Лиманском направлении. Фото: Александр КОЦ

СОВЕТ ОТ СПЕЦНАЗА

Страшно? Дыши!

Методом «Кувшинного дыхания» в своем телеграм-канале «Архангелы спецназа» поделились «Гостомельские богатыри»

Страшно на войне бывает всем. Со временем уровень страха понижается. Ты начинаешь понимать, что не всякая пуля летит тебе в сердце. И не все, что взрывается рядом, разорвет и тебя.

Чтобы привести себя в чувство при нарастающей панической атаке, опытные бойцы советуют… дышать.

Упражнение простое.

Закрыть глаза. Вдыхая через нос, заполнять воздухом сначала нижние отделы легких (поднимается живот). Затем средние отделы (поднимается грудная клетка). Затем верхние (поднимаются плечи). Медленно выдыхая через рот, выпускать воздух в обратном порядке. Выдох должен быть в два раза длиннее вдоха. С каждым выдохом максимально расслаблять мышцы тела.

Выполнять упражнение не менее 10 минут.

При том дружеской поддержки никто не отменял. Иногда достаточно бодро сказать побледневшему товарищу: «Братан, прорвемся, не впервой». И похлопать по плечу.

РЕКОМЕНДАЦИИ БОЕВОГО МЕДИКА

Помощь оказывать чужой аптечкой

Майор медслужбы, несколько месяцев работающий на передовой, поделился своими «лайфхаками»

Его советы пригодятся как мобилизованным фельдшерам, так и обычным бойцам.

- В армии нет возраста, а есть должность и звание. Не удивляйтесь, если вам ставит задачи кто-то, в два раза младше вас.

- Помощь на поле боя оказывать не своей, а чужой аптечкой…

- При раздаче – из одноразовых шприцев вынуть обязательно иглы с колпачками, не нарушая герметичность упаковки. Сотни шприцев пришли в негодность, поскольку колпачки ломались при фасовке в аптечки.

- Смотрите за целостностью аптечек личного состава. В них влезают две гранты или 4 пачки сигарет.

- Ампулы с промедолом и другими противошоковыми могут разбиться. Я все укладывал в поршень от шприца или тубусы от разрезанных маркеров.

- Охрану и оборону выставлять не менее двух человек. Придумать систему цифровых паролей. Одного ночью оставлять опасно. Уснёт точно или пойдет искать сотовую связь.

- Разделиться на несколько медбригад. Уехал я с 300-ми в госпиталь. А там бои и опять 300-е. Медбригадам жить по отдельности. Если прилетит, то погибнут все медики, а при разделении кто-то останется.

- Старайтесь если тишина, побригадно по очереди спать больше днем.

- Никаких включений телефонов и наушников. Никаких громких разговоров и смеха. У 70 процентов 300-х находил наушники.

- В медицинских перчатках телефон можно защитить от сырости. Радиостанцию. Дульник автомата...