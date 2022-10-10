Анекдоты: Пока женщина красится, она надеется

- Как измерить силушку богатырскую?

- Надо умножить богатырскую массушку на ускореньице…

* * *

В Ухрюпинске в ночь на воскресенье сгорела сауна.

Депутат, начальник полиции и прокурор города оказались первыми на месте происшествия.

* * *

Объявление:

«В связи с ремонтом дороги проход в рай осуществляется через ад.

Просим извинить за временные неудобства».

* * *

Мне родители сказали, что летом либо мы тебе на день рождения машину, либо едешь за границу.

Вот теперь разрываюсь - либо Монголия, либо «Ока».

* * *

Арабская пословица: «Хорошая беседа сокращает рабочий день».

* * *

В кофейне сидит за столом человек - без смартфона, без ноутбука, просто пьет кофе. Выглядит как идиот!

* * *

Дети:

- А у моего пaпы крутой последний айфон!

- А у моего - последний «Лексус»!

- А у моего - вот тaкaя крысa в подвaле!

Все хором:

- Дa ты чё-ё-ё!!! Покaжи!

* * *

Девушкам, как правило, безразличен внутренний мир мужчины, им лишь бы через борщ в постель затащить и бросить. А мужик потом страдает.

* * *

Ближайшие родственники: отец, сын... Святой Дух.

* * *

- Давай окрошку на пиве сделаем?

- Давай! Только без всяких там овощей, колбасы, яиц…

* * *

- Поручика Ржевского надо показать психиатру.

- Почему?

- Он заявил, что собирается жениться!

- Ну и что?

- Так он совершенно трезвый был!

* * *

Буфетчица привокзального кафе Зинаида отказалась от предложения руки и сердца доктора искусствоведения Иммануила Викентьевича Врубельского. «Ну о чем мне с ним говорить?» - мотивировала свой отказ Зинаида.

* * *

Удав Евгений был самым добрым и открытым животным в цирке и так любил обнимашки, что каждую неделю у него появлялся новый дрессировщик.

* * *

- Дорогой, ты помнишь ту сцену из «Основного инстинкта», где Шэрон Стоун ногу на ногу перекидывает?

- Конечно!

- Значит, это ты помнишь! А то, что у жены день рождения, это ты забыл!

* * *

- Оля, ты английский знаешь?

- Знаю.

- Что такое wеlсоmе?

- Коврик у двери.

* * *

Настолько привык быть нищебродом, что, кажется, при ограблении ювелирного я закидывал бы в сумку изделия подешевле и те, что по акции.

* * *

- Таки здравствуйте, ви таки ознакомились с моим резюме?

- Ознакомились и решили, что мы просто недостойны работать с вами вместе.

* * *

Невеста бросила букет так, чтобы поймать самой, чем очень насторожила жениха.