Анекдоты: Пока женщина красится, она надеется

- Как измерить силушку богатырскую?
- Надо умножить богатырскую массушку на ускореньице…
* * *
В Ухрюпинске в ночь на воскресенье сгорела сауна.
Депутат, начальник полиции и прокурор города оказались первыми на месте происшествия.
* * *
Объявление:
«В связи с ремонтом дороги проход в рай осуществляется через ад.
Просим извинить за временные неудобства».
* * *
Мне родители сказали, что летом либо мы тебе на день рождения машину, либо едешь за границу.
Вот теперь разрываюсь - либо Монголия, либо «Ока».
* * *
Арабская пословица: «Хорошая беседа сокращает рабочий день».
* * *
В кофейне сидит за столом человек - без смартфона, без ноутбука, просто пьет кофе. Выглядит как идиот!
* * *
Дети:
- А у моего пaпы крутой последний айфон!
- А у моего - последний «Лексус»!
- А у моего - вот тaкaя крысa в подвaле!
Все хором:
- Дa ты чё-ё-ё!!! Покaжи!
* * *
Девушкам, как правило, безразличен внутренний мир мужчины, им лишь бы через борщ в постель затащить и бросить. А мужик потом страдает.
* * *
Ближайшие родственники: отец, сын... Святой Дух.
* * *
- Давай окрошку на пиве сделаем?
- Давай! Только без всяких там овощей, колбасы, яиц…
* * *
- Поручика Ржевского надо показать психиатру.
- Почему?
- Он заявил, что собирается жениться!
- Ну и что?
- Так он совершенно трезвый был!
* * *
Буфетчица привокзального кафе Зинаида отказалась от предложения руки и сердца доктора искусствоведения Иммануила Викентьевича Врубельского. «Ну о чем мне с ним говорить?» - мотивировала свой отказ Зинаида.
* * *
Удав Евгений был самым добрым и открытым животным в цирке и так любил обнимашки, что каждую неделю у него появлялся новый дрессировщик.
* * *
- Дорогой, ты помнишь ту сцену из «Основного инстинкта», где Шэрон Стоун ногу на ногу перекидывает?
- Конечно!
- Значит, это ты помнишь! А то, что у жены день рождения, это ты забыл!
* * *
- Оля, ты английский знаешь?
- Знаю.
- Что такое wеlсоmе?
- Коврик у двери.
* * *
Настолько привык быть нищебродом, что, кажется, при ограблении ювелирного я закидывал бы в сумку изделия подешевле и те, что по акции.
* * *
- Таки здравствуйте, ви таки ознакомились с моим резюме?
- Ознакомились и решили, что мы просто недостойны работать с вами вместе.
* * *
Невеста бросила букет так, чтобы поймать самой, чем очень насторожила жениха.