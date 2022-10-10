Последние новости о ситуации вокруг Украины на 10 октября 2022 года: успешное наступление российских войск и истерика Зеленского

Подготовка мобилизованных российских военнослужащих на полигоне в ДНР. Фото: REUTERS

Кишинев провоцируют на силовые действия в Приднестровье

Алексей Полищук, директор второго департамента стран СНГ МИД России, заявил, что Киев пытается спровоцировать Кишинев на силовые действия в Приднестровье. Полищук напомнил, что с апреля по июнь этого года в Приднестровье прогремела серия терактов. Их следы, по данным Тирасполя, ведут в незалежную. При том в самостийной постоянно рассуждают об угрозах, якобы исходящей от российских военных из контингента в Приднестровье. Полищук уверен, что угроза эскалации ситуации в данном регионе сохраняется. Но есть и хорошая новость: «В Кишиневе понимают последствия разморозки конфликта на Днестре и не ведутся на подобные провокации». Но кто сказал, что это надолго? Зима, холода, мозги как изо льда...

Силы ДНР зачистили Первомайское

Из Первомайского выбиты украинские силы. Поселок расположен в 10 км от северо-западной оконечности Донецка. Силы ДНР вели наступление из села Пески. Штурмовая группа 3-го стрелкового батальона 100 гвардейской бригады заняла и зачистила позиции ВСУ в данном районе. Ранее Минобороны сообщало, что при отражения союзными войсками попытки наступления противника в районе села Первомайское уничтожено свыше роты украинских военнослужащих 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Тут ценен каждый маленький шаг.

Подоляк грезит дальнобойными ракетами

Неутомимый Михаил Подоляк, советник главы офиса украинского лидера, сообщил радостную весть: переговоры о передаче ракет ATACMS, которые обладают дальностью до 300 км и могут быть использованы РСЗО HIMARS, идут успешно. По словам советника шестого президента, в Киеве всерьез рассчитывают получить соответствующие вооружения уже вскоре. Характерно, что в Вашингтоне на официальном уровне в который раз отказались подтверждать данную информацию. Зато Подоляк заливается соловьем: «Я думаю, что мы их, ракеты ATACMS, получим до конца этого года, скорее всего. Это вопрос переговоров». И добавил, что «США системно нам помогают, в отличие от некоторых европейских стран, которые все еще рассуждают, нужна ли военная помощь Украине». Ну зачем юлить, плюнул бы вслед за экс-послом в ФРГ Мельником в пиво канцлеру — и сразу бы полегчало...

Украинскому послу в Минске вручили ноту

Игоря Кизима, посла Украины в Белоруссии, вызвали в Министерство иностранных дел республики. Представителю Киева в Минске вручили ноту. В ней обозначено возмущение планами украинского режима ударить по территории Белоруссии. Ну украинский дипломат, как это принято в последнее время в незалежой, сделал лицо кирпичом. Прозвучали ритуальные заклинания, что героические Вооруженные силы Украины не собираются атаковать территорию северного соседа — у них, мол, полно забот на востоке и юге... Да и вообще, просвещенный Киев никогда не посягал на чужие территории. А только придерживался основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН. Особенно ярко следование уставу ООН проявлялось последние лет 8 на Донбассе — да и сейчас продолжается.

Норвежцы обогащаются на украинском конфликте

Эмили Раухала, обозреватель The Washington Post, утверждает, что западные эксперты стыдят Осло за «агрессивное» обогащение норвежцев на украинском конфликте. Авторитетное американское издание сообщает, что по мере нарастания энергетического кризиса, усугубившегося после обострения ситуации на Украине и определенных проблем с поставками энергоносителей в Европу, именно эта скандинавская страна стала играть все более заметную роль в топливной безопасности континента. В частности, только в этом году королевство получит 109 миллиардов долларов от нефтяного сектора. Это на 82 миллиарда больше, чем в 2021-м. Большая часть суммы пойдет в суверенный фонд национального благосостояния, (а он уже преодолел отметку в триллион долларов!). При том официальный Осло отвергает все обвинения в спекуляциях в своей адрес. В Норвегии заявляют, что высокие цены на «черное золото» формирует рынок — а на нем сейчас дефицит энергоресурсов. Да, молодцы норвежцы - они лишь подставляют бочки, селедку маринуют, да зубом цыкают.

На востоке Германии беженцам совсем не рады

Немецкая телерадиокомпания MDR сообщает, что все большее число муниципалитетов на территории бывшей ГДР достигли предела возможностей по приему беженцев с Украины. На восточногерманских землях участились отказы в приеме новых переселенцев. В администрации Магдебурга, Геры и Галле заявили, что больше не принимают «бегущих от войны». Им вторят в Эрфурте и Хемнице. В ряде городов освобождали для беженцев школьные спортзалы и студенческие общежития — но и эти ресурсы исчерпаны. Данные о кризисе на востоке ФРГ поступили спустя несколько дней после того, как стало известно, что главы 23 муниципалитетов в федеральной земле Баден-Вюртемберг запросили у главы МВД Нэнси Фрезер срочную финансовую помощь для обеспечения «несчастных украинцев». Бундестаг задумчиво молчит...

На Западе отмечают истеричность Зеленского

Арнольд Шельцель, обозреватель издания Junge Welt , оценивает призыв Зеленского к нанесению Западом упреждающего ядерного удара по России как авантюрное и истеричное заявление. И подобный стиль стал стандартом в политической жизни Киева. Как пишет Шельцель, (и с ним согласно все больше людей на западе), «В репертуар власть имущих в Киеве с 2014 года вошли постоянные попытки морально шантажировать собственных спонсоров на Западе. Хвост пытается вилять собакой». При том, по мнению автора, в отношениях Украины и США наметился раскол. Это стало ясно, когда Зеленский призвал к ускоренному вступлению Украины в НАТО. В больших американских изданиях появились публикации о террористическом характере киевского режима — это касалось и убийства журналистки Дугиной, и попытки подрыва Крымского моста. В Киеве отчетливо слышен скрежет зубов.

ВВП Украины упал на треть

С января по октябрь 2022-го ВВП незалежной сократился почти на треть. Такие удручающие не только для Киева данные прозвучали в докладе Минэкономики республики. По расчетам специалистов ведомства, в сентябре, как и в августе, валовый внутренний продукт упал в самостийной примерно на 35%. Если дело так пойдет и дальше, то по завершении близкой зимы уже никакая помощь благодейственного Запада эту, отнюдь не благословенную страну, не спасет. Впрочем, на Банковой ведь свято верят в победу и последующие репарации? Блажен, кто верует.

По Крымскому мосту идет движение по двум полосам

После субботнего взрыва грузовика на мосту через Керченский пролив, в воскресенье ближе к вечеру российский вице-премьер Хуснуллин заявил, что по двум полоса автомобильного моста движение возобновлено. Восстановлено барьерное ограждение и освещение. Поезда через Крымский мост пошли еще накануне, и к вечеру 9 октября прошло не менее восьми пассажирских составов, которые перевезли не менее 6 тысяч человек. По данным Росавтодора, сейчас проектировщики и геодезисты проводят работы по обследованию и инструментальной диагностике поврежденного участка, к работам привлечены водолазы. План-график восстановительных работ будет готов к понедельнику, 10 октября — тогда же предполагают назвать сроки восстановления. А в Киеве тем временем, хохоча, делают селфи на фоне картинки: взрыв на мосту. Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий.