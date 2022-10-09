Пропавшая Кристина Орбакайте объявилась там, где никто не ожидал

Кристина Орбакайте Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Орбакайте пропала из поля зрения поклонников в конце сентября. Певица не пришла на похороны Бориса Моисеева, который называл ее дочкой. Никак не комментировала артистка и спешный отъезд своей мамы Аллы Пугачевой в Израиль. Поклонники решили, что Кристина уехала в Штаты к мужу Михаилу Земцову и дочке Клаве. Не секрет, что исполнительница много лет живет на две страны. Однако на днях звезда эстрады неожиданно нашлась в Крыму.

Кристина Орбакайте не упускает возможность заработать. Дочь Аллы Пугачевой выступила на частной вечеринке в одном из люксовых отелей Крыма. Для публики это стало полной неожиданностью.

Для гостей вечера она исполнила свои хиты. Билеты на стоили от четырех тысячи рублей.

Теперь фанаты ждут возвращения 51-летней артистки в Москву. Совсем скоро должен состояьтся спектакль с ее участием в театре "Современник". Об отмене представления не сообщается.

На днях Кристина, к слову, вышла на связь. Старшая дочь Примадонны сделала заявление. Певица рассказала о своей учительнице музыке. Звезда назвала наставницу "гениальной женщиной" и поблагодарила за "мудрость и терпение".