А счастье было так возможно. Да реаниматолог помешал

Капельник Ваня (Денис Прытков, справа) с безруким напарником (Никита Никитин) - из редких праведников, капающих социуму на мозг. Фото: Кадр из фильма

Личным сюжетом Ильи Аксенова стало задорное выживание соотечественников в условиях, не располагающих к выживанию, а тем более задорному. Смертельные болезни и святые 90-е - этот круг тем запросто мог сделать его иконой ноющего экспортного кино, но Аксенов не пошел путем зануды и не стал иконой. Даже в чумных обстоятельствах его герои сохраняют ноту жизненного нахальства и человеческих правил, а это уже не для повесточки, не для «всепропальщиков». Сдвоенные нитки теплотрассы, по которым, взявшись за руки, уходили из 90-х в светлое завтра герои сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», благословляемые добрыми призраками недоживших, стали символом его кинематографа. А фильм «Родные», где работяга (обязательный для аксеновского кино Сергей Степин) в канун смертельной операции устраивал семье трип по любимым закоулкам детства, в одночасье стал народным.

В новой картине будут и мрак, и азарт, и Степин, и добрые призраки, что уже говорит об устойчивой авторской манере, невзирая на сменных сценаристов (все хорошие).

Соскочивший наркоман (Денис Прытков), устроившись в скорую помощь, вынимает с того света проблемные тела в состоянии крайнего передоза. Хитрые и жадные люди (Сергей Лавыгин) решают употребить его дар на личное обогащение - прокапывая живой водой богатеньких буратин в наркотической коме без оповещения инстанций. Придя в себя, буратины принимаются творить обычный репертуар весом в пять статей УК РФ, а крайним всегда будет врач-реаниматолог, не давший обезьяне сдохнуть на радость РФ. Притом крышует самого отмороженного из них папа - полковник спецслужбы, порочной настолько, что ее имя пришлось даже запикать, как мат или названия веселящих препаратов. Параллельно живительные процедуры проходит топовая видеоблогерша Алко (Анастасия Резник), сумевшая подсадить на свой лакшери-стайл и накачанные губы шесть миллионов подписоты и опухшая вконец во всех смыслах. А Степин, как обычно, играет ее доброго и во всем виноватого папу из Благовещенска.

Заметная в последние годы переориентация сериального производства на молодежь выявила гнетущую тенденцию. Дикие и алчные нравы, царящие в этой среде, когда-то бичевала передача «Международная панорама», а до нее Русская православная церковь. Если за тему берутся сильные авторы (а так чаще всего и выходит), большую часть персонажей нового честного кино хочется положить под асфальтоукладочный каток (см. фильмы «ЮЗЗ», «Химера», «Жиза», «Happy End», «Обоюдное согласие» и тонну других). Конечно, когда зритель сердцем желает выстрелить кому-то из персонажей в глаз, это знак настоящего товарного качества, но в больших объемах жесть угнетает, а сделать ничего нельзя: уйдет правда жизни. Тонущий в бабле мир продюсеров, топ-блогеров и анонимных федеральных полковников пусть в нем бы и потонул, но есть на свете ангел с капельницей, твердой позицией и чувством вины. Аксенов и сценаристы его Носков и Баранов выводят линию из мрака в свет, отсекают козлищ и даже заставляют поверить в разовое преображение человеческого биомусора, что большая редкость.

А чтоб окончательно не скатиться в сусальную благость, есть у них таксист Серега и исполнитель его Никита Никитин - новая сдвоенная эмблема аксеновского кино. У таксиста не хватает руки (у артиста тоже), но вместо ходячей драмы он подрабатывает на набережной Капитаном Крюком в камзоле и треуголке, говорит: «Я ее правая рука», дерется левой, и наручники на него не наденешь, как ни старайся.

Но приговор передачи «Международная панорама» тем не менее остается в силе: лицо капитализма, порвавшего с церковью, выглядит вот так и другим не будет. И название фильма, конечно, не о физрастворе, а о редких праведниках, капающих опухшему социуму на мозг.

Аксенов и его люди, кажется, из них.

Еще и юморят, черти.

«Капельник»

2022 г.

Реж. Илья Аксенов.

Онлайн-кинотеатр Premier.