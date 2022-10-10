Вопрос дня: Какие выводы надо сделать из этого ЧП?

8 октября прозвучал взрыв на Крымском мосту.

Анатолий Куликов, экс-глава МВД и бывший вице-премьер:

- Всем понятно, что враг всегда испытывает нас и смотрит потом, как мы реагируем. Если мы никак не реагируем, он считает это нашей слабостью, наглеет и идет дальше. И если это не красная черта, тогда, скажите, где она проходит?

Леонид Калашников, депутат Госдумы:

- Явно без халатности и продажности не обошлось, тем более в красной зоне, рядом с боевыми действиями. Проверить структуру, которая занималась строительством моста, которая рассказывала нам, что мост выдерживает прямое попадание ядерного оружия, сделать экспертизу пролета.

Владимир Джаралла, крымский политолог:

- Слабое место современной России - организация и координация процессов. Здесь проявляет себя человеческий фактор. Сейчас охрана передана одному органу - ФСБ, это хорошо. Теперь им предстоит наладить взаимодействие с военными и с коллегами из соседнего региона. И тут очень важно будет работать не формально, а понимая главное - нужен результат.

Захар Прилепин, писатель:

- Если так дело пойдет, следующее обрушение опор будет уже где-то ближе к столицам. Необходимо закончить спецоперацию победой - тогда и закончится угроза.

Лев Корольков, ветеран Службы внешней разведки:

- Усилить охрану по всем направлениям. Да, это замедлит движение, но других способов нет.

Виталий Демидкин, офицер подразделения «Альфа»:

- Надо наконец осознать, что враги везде, они среди нас, совсем рядом. И действовать исходя из этого понимания! Бдительность - наше оружие.

Леонид Слуцкий, депутат Госдумы, лидер ЛДПР:

- Мы после подобного вмешательства, во-первых, более четко будем понимать, с кем имеем дело (хотя понимали и до этого). Во-вторых, быстро все это отремонтируем. И, в-третьих, продолжим специальную военную операцию. Для того чтобы вновь присоединившиеся к России регионы были в полном объеме освобождены, а пути в Крым свободны и безопасны.

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