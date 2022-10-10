В Ростовской области на площадке нового центра «МАЗ ЮГ» заложили капсулу с посланием потомкам

Участники церемонии подписали соглашение о строительстве сервисного центра МАЗ в Ростове. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Мясниковском районе Ростовской области состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы ООО «Региональный центр МАЗ-ЮГ». В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой, а также генеральный директор Минского автозавода Валерий Иванкович.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР НА ТРАНСПОРТНОМ КОЛЬЦЕ

Руководителям министерств и ведомств, участникам и гостям церемонии была представлена линейка перспективных моделей техники МАЗ, доработанных с учетом требований российского рынка коммерческого транспорта. Кульминационным моментом мероприятия стала закладка капсулы с посланием потомкам.

Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин, новый сервисный центр разместился недалеко от Северного объезда донской столицы. И после завершения строительства Западной хорды данное кольцо будет замкнуто.

- Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев уделяет большое внимание развитию инвестиционного климата, - подчеркнул Александр Скрябин. - Сегодняшнее событие — это долгожданный проект. Это первый на территории России проект строительства сервисного центра Минского автомобильного завода. Учитывая большую заинтересованность бизнеса в этой технике, логично, что такой центр образовался именно на будущем транспортном кольце вокруг города Ростова-на-Дону. Мы рады, что такой инвестиционный проект располагается у нас в регионе. Мы на правильном пути развития торгово-экономических отношений.

По словам Александра Скрябина, отношения между правительством Ростовской области и Республикой Беларусь - давно устоявшиеся. В этом году обе стороны только «прирастают» от взаимных торговых отношений, что особенно важно сейчас, когда есть потребность в импортозамещении. Реализуя на своей площадке подобный проект, регион получит не только рабочие места, но и социально-экономическое развитие.

ЗАЛОЖИЛИ КАПСУЛУ ПОТОМКАМ

В свою очередь, по мнению генерального директора Минского автозавода Валерия Иванковича, строительство нового регионального центра позволит повысить уровень сервисной поддержки автотехники, эксплуатирующейся в южных регионах Российской Федерации, а также создать базу для реализации региональных партнерских программ.

В честь старта строительства торгово-сервисного центра МАЗ во время церемонии состоялась закладка капсулы с посланием потомкам. Письмо лично подписали заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой.

- Ростовская область, обладая выгодным экономико-географическим и транспортно-логистическим положением, стала отличной площадкой для запуска первого регионального центра на юге России – ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАЗ ЮГ», - было написано в письме. - Строящийся центр станет флагманом в поставке автотехники МАЗ, запасных частей и услуг сервиса в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Проект является очередным важным шагом в укреплении дружественных российско-белорусских отношений, основанных на добропорядочном партнерстве, поддержке и взаимном уважении», – отмечено в послании, подписанном участниками церемонии.

После подписания письмо было вложено в металлическую капсулу, которая тут же была зацементирована участниками церемонии.

На церемонии был представлен целый ряд автомобилей МАЗ. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С БЕЛАРУСЬЮ

- За прошлый год цифры наших торговых отношений выросли на 48%, а в 20222 году – еще на 30%, - отметил Чрезвычайный Посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой. - Справедливо отмечу, что этот товарооборот сбалансирован. Потому что между отдельными российскими регионами РФ есть либо в пользу Беларуси большой перекос, либо – в пользу российского региона. А здесь – почти нулевое сальдо торговли. Нашлось много направлений, уравновешивающих друг друга.

Сейчас, как отмечает господин Посол, с Ростовской областью работает целый ряд белорусских предприятий. Среди них – в том числе Минский тракторный завод. На Дон осуществляется поставка комплектующих, пластика и фар. Большие ростовские конвейерные предприятия сами отыскали в Республике Беларусь небольшие частные компании и теперь самостоятельно с ними работают.

Также господин Посол упомянул, что в донском регионе продолжают реализовываться проекты в сфере ЖКХ и строительства: возводятся детские садики, школы, больницы. В связи с чем во время встречи с Послом Республики Беларусь в Ростове глава Ростовской области предложил белорусской стороне участвовать в этом процессе активнее. Например, поставлять технику для проекта транспортного кольца вокруг Ростова-на-Дону. До конца текущего года состоится ответный визит донского губернатора в Беларусь, где будет подписана актуализированная версия отношений между Республикой и Ростовской областью.

СПРАВОЧНО

Отметим, что «Региональный центр МАЗ Юг» - является дочерней компанией Минского автомобильного завода и сейчас будет представлять собой сервисно-сбытовой кластер. Центр будет способствовать увеличению объема поставок на юг России, укреплению экономик южных регионов, создаст эффективную базу предприятий белорусской автомобилестроительной отрасли на российском рынке коммерческого транспорта.

Центр совместит в себе участок текущего ремонта техники общей площадью 700 квадратных метров, включающий линию техобслуживания, агрегатный участок и вспомогательные помещения, а также участок мойки общей площадью 140 квадратных метров. Здесь будут расположены административные помещения с зоной ожидания клиентов, переговорными комнатами общей площадью 500 квадратных метров, складские помещения для централизованного хранения запчастей. В отдельном здании разместится центр оптово-розничной торговли с шоу-румом общей площадью 720 квадратных метров. На территории центра предусмотрена стоянка на 68 машиномест общей площадью около 4 тысяч квадратных метров.

Старт строительства первого собственного торгово-сервисного центра МАЗ в регионе Российской Федерации – это новый этап совершенствования предприятием структуры товаропроводящей сети, освоения региональных рынков, развития сервиса и эффективных комплексных моделей продвижения техники. По планам, первая очередь строительства нового центра завершится через год.