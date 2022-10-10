Пугачева в "черном списке": автор песен Примадонны отреклась от нее после скандала

Алла Пугачева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выпад в сторону Минюста и поспешный отъезд из России для Аллы Пугачевой и ее поклонников обернулись неприятными последствиями: песни Примадонны исчезли из эфира крупных федеральных радиостанций. Этот запрет коснулся и авторов нетленных хитов. Так, Илья Резник, написавший лучшие шлягеры Пугачевой - "Без меня тебе, любимый мой", "Делу время", "Старинные часы", "Три счастливых дня" и еще шесть десятков песен, остался буквально без средств к существованию. Его отчисления составляли около миллиона рублей.

- У меня действительно нет других источников дохода, кроме как авторские отчисления. Я должен нищим быть? Мы и так еле-еле выживали, - признался поэт-песенник. - Только на лекарства уходит ежемесячно по 150 тысяч рублей. Я набрал долгов... Ума не приложу, где брать деньги, чтобы рассчитаться. Как жить?

А вот поэтесса Лариса Рубальская, автор знаменитых песен "Доченька" и "Живи спокойно, страна!", от попадания Пугачевой в "черный список" ничуть не пострадала. Даже наоборот: осталась в выигрыше.

Поэтесса Лариса Рубальская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Дело в том, что мои авторские права проданы частному агентству на пять лет. Поэтому меня это совсем не беспокоит, - рассказала Рубальская.

Кроме того, услышать эти хиты по-прежнему можно в исполнении самой Ларисы Алексеевны.

- Эти композиции прожили свою жизнь. Я пою их на своих концертах. Мне-то не запрещено, - заявила поэтесса изданию "Абзац".

Между тем, черная кошка между Ларисой Рубальской и Аллой Пугачевой пробежала еще много лет назад. Говорят, автор принесла Примадонне новые песни, но та ее так и не приняла. После того, как Рубальская несколько часов просидела под дверью, дожидаясь приема у Аллы Борисовны, она навсегда прекратила общение с певицей.