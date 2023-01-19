Состоятельный, живет в США: Анфиса Чехова рассказала о любимом мужчине и возможной эмиграции

Анфиса Чехова. Фото: соцсети.

Анфиса Чехова недавно вернулась из путешествия по США и Мексике. Отпуск в Майами и Канкуне 45-летняя телеведущая провела с любимым мужчиной. Если раньше Анфиса наотрез отказывалась говорить о возлюбленном, то теперь разоткровенничалась и ответила на вопросы подписчиков о своем молодом человеке.

«Я вернулась в Москву. И, как всегда впала в спячку. Джет лег будет мучать меня недели две. Но расслабляться я не могу, работы много, поэтому буду спать на ходу. Очень много вопросов было у меня в директ по поводу Америки, Мексики, Багам. Вопросы чаще всего повторяющиеся. Нет времени и сил ответить всем, поэтому под этим постом спрашивайте все, что вы хотели узнать», - написала в соцсетях телеведущая.

Оказалось, ее подписчиков интересуют вовсе не подробности путешествия, а личность загадочного бойфренда телезвезды. Ранее, в одном из интервью, Анфиса призналась, что уже три года состоит в отношениях. И только сейчас телеведущая рассказала, что ее избранник живет и работает в США. Он успешный и состоятельный, и бросать Штаты ради Анфисы не намерен.

«Мой друг живет и работает в Америке, в Москву не собирается», - написала Чехова.

Одна из подписчиц поинтересовалась, хочет ли телеведущая эмигрировать в США. В ответ Анфиса сообщила, что пока не решилась на переезд.

«Планы мои сильно зависят от того, где будет жить мой любимый человек. Одна я вряд ли куда-то перееду», - рассказала Анфиса.

По ее словам, она подолгу останавливается в США, однако жить там самостоятельно она не пробовала. При этом Анфиса подчеркнула, что ей вполне комфортно в России.

«Это моя родина, что бы с ней ни происходило», - заявила телеведущая.

Новогодние каникулы Анфиса провела с любимым мужчиной в Мексике. Фото: соцсети.

Ранее в программе «Ты не поверишь!» Анфиса рассказала, почему любимый мужчина не зовет ее замуж. Несмотря на то, что их отношения длятся уже три года, телеведущая так и не получила предложение руки и сердца. К тому же, по словам Анфисы, ее отношения с загадочным любовником нельзя назвать крепкими.

«Мы расставались, потом опять сходились. Замуж надо звать тогда, когда мужчина понимает, что женщина ответит ему: “Да”. А я пока еще загадка», - отметила Чехова.

Анфиса добавила, что пока и сама не торопится превращать их роман на расстоянии в семейную жизнь. По словам Анфисы, у нее уже был неудачный опыт брака, когда романтику убил быт. Сейчас она чувствует себя свободной и смело может не только путешествовать, но и менять место жительства.

Напомним, ранее Чехова была замужем за актером Гурамом Баблишвили. Они развелись в 2017 году после восьми лет отношений. Артисты поставили штамп в паспорте в 2015 году, но в итоге их официальный брак просуществовал всего два года. Супруги сумели сохранить дружеские чувства ради сына Соломона.

Анфиса рассказывала журналистам, что они развелись из-за измен Гурама. К тому же они хотели совершенно разных вещей: Баблишвили мечтал жить в Грузии, а Анфиса – путешествовать по миру.

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