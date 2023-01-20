Певица Слава станет бабушкой в 42 года

Певица Слава. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В ноябре дочь певицы Славы Александра Морозова вышла замуж. Многие тогда удивлялись: девушке всего 23 года, не рановато ли для семейной жизни? Но, как выяснилось, для свадьбы были особые причины. Саша беременна, и ее ребенок появится на свет уже совсем скоро.

«Малыш должен появиться на свет уже весной - в марте-апреле. Животик у Саши пока небольшой, сейчас она на седьмом месяце», - рассказали «СтарХиту» знакомые девушки.

Александра Морозова вышла замуж за своего давнего поклонника Андрея. Молодой человек далек от мира музыки и телевидения, он занимается автобизнесом. 25 ноября молодожены сыграли свадьбу в узком кругу.

До брака молодые люди встречались восемь лет. В студии программы «Звезды сошлись» Александра рассказывала, что жених сделал ей предложение в очень романтической обстановке. Андрей ждал Сашу после занятий в университете. Молодой человек спрятался за углом, а потом незаметно вышел с табличкой, на которой было написано: «Выходи за меня замуж» и встал на одно колено.

23-летняя Александра Морозова расписалась со своим давним поклонником Андреем Дедовым. Фото: личный архив Александры Морозовой.

На бракосочетании в загсе Барвихи присутствовали Слава с бывшим мужем, бизнесменом Анатолием Данилицким, и отец Александры Константин Морозов. Слава (Анастасия Сланевская) родила старшую наследницу в 19 лет. С первым мужем Константином Морозовым артистка рассталась из-за бытовых разногласий. У звезды также есть 11-летняя дочь Антонина Сланевская от Анатолия Данилицкого.

Ранее Слава рассказывала, что до свадьбы с первым мужем у них дело так и не дошло.

«Я застала его целующимся на кухне с моей подругой. Сволочи, короче, оба. Через две недели я простила и мужа, и подругу. Потом у нас дочь Саша родилась. У нее со здоровьем были серьезные проблемы. Костя не выдержал и ушел. Моя дочь практически не спала до двух лет. И я не спала. Ребенок кричал с утра до ночи. Костя - хороший человек. Помогал всегда нам. У него сейчас новая семья», - признавалась Слава.

Семейная жизнь со вторым мужем тоже не сложилась. В декабре певица объявила, что разошлась с Данилицким после 20 лет гражданского брака.

«Причины рассказывать не хочу, потому что было много чего хорошего, но в последние годы было много всего плохого. Я красивая, прекрасная, талантливая, готова к новым отношениям. Знакомьте. Буду счастлива познакомиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым. Обязательно, чтобы вкусно пах. Вот так бывает», - обратилась Слава к своим поклонникам.

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