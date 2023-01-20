Муцениеце призналась, что ее дочь переживает из-за новой семьи Прилучного: «Хочет, чтобы все было как раньше»

Агата Муцениеце. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году. С тех пор артист успел снова жениться – его избранницей стала 26-летняя актриса Зепюр Брутян. Вторая жена звезды «Мажора» скоро подарит ему третьего ребенка. Сын Тимофей и дочка Мия от брака с Муценице успели подружиться с мачехой и, по уверениям Прилучного, отлично с ней ладят. Но, как оказалось, шестилетняя Мия до сих пор переживает из-за развода родителей. Об этом Агата рассказала в очередном выпуске своего YouTube-блога «Прилучные будни».

Актриса призналась: ее дочь мечтает, что родители воссоединятся. Агата сообщила, что ее очень беспокоит эмоциональное состояние Мии. В последние дни девочка выглядела грустной и подавленной. О причинах своего настроения дочка не рассказывала. А вскоре выяснилось, что Мия подхватила ветрянку. Агата выдохнула, списав уныние дочки на болезнь. Но не тут-то было. Спустя некоторое время Мия поделилась с мамой своими переживаниями.

«Вчера мы уснули с ней в 11 вечера, сейчас уже почти 12. Она на самом деле немножко порыдала вчера на ночь. Все-таки не из-за ветрянки грустная была… Не знаю, как дети после развода приходят в себя. Уже столько времени прошло, она все никак не может отпустить ситуацию. Видимо, ей не особо нравится то, что сейчас происходит. Причем она хорошо относится к новоиспеченной женщине своего отца. Видимо, она потеряла надежду, что мы с ним когда-то будем снова вместе», - поделилась Агата.

У Агаты и Павла двое детей - дочь Мия и сын Тимофей. Фото: соцсети.

Дети Прилучного проводят много времени с его новой женой. Зепюр гуляет и путешествует вместе с Мией и Тимофеем. Сын и дочка Павла пару раз в декабре приходили вместе с отцом и мачехой на премьеры новых фильмов Прилучного. Правда, в разгар очередного показа Мия забилась в уголок и начала плакать. Зепюр тогда обняла девочку и попыталась ее успокоить.

Как призналась Муцениеце, процесс привыкания детей к новой семье отца проходит с трудом. Мия мечтает, чтобы все было как раньше.

«Она сказала: „Хочу, чтобы все было как раньше. Мама, потому что так не может быть, чтобы два человека, у которых есть двое детей, были с разными семьями“. Она вроде бы и права. Чувствуешь сразу себя виноватой», - призналась Агата.

Павел Прилучный счастлив с новой избранницей Зепюр Брутян. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Павел Прилучный и Агата Муцениеце прожили в браке с 2011 по 2020 годы. Супруги расстались отнюдь не друзьями. Муцениеце обвинила мужа в том, что он злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку. Павел же заявил, что она оговорила его ради пиара.

После развода Агата так и не нашла своего счастья. Актриса признавалась, что у нее было несколько романов. Однако она их быстро завершила, потому что чувствовала, что это не те отношения, которых она хочет.

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