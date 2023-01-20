На ТНТ возвращается шоу Stand Up: Без Нурлана Сабурова, Славы Комиссаренко, Руслана Белого, Ивана Абрамова и других звезд

Очередной сезон шоу Stand Up стартует на ТНТ и в этой связи канал сообщает о том, что в «топовые комики делятся со зрителями смешными историями и неожиданными наблюдениями, а также без стеснения стебут современные тренды».

Только вот состав участников — собственно, главное, в этом проекте — слегка обескуражил фанатов шоу. Они не обнаружили практически никого из звезд первой величины. Нет Руслана Белого, Славы Комиссаренко, Ивана Абрамова, Тимура Каргинова, Нурлана Сабурова, Виктора Комарова и других. Некоторые из перечисленных покинули страну и продали жилье в столице, некоторые имели проблемы после поднятой на концертах темы СВО.

Из суперзвезд удалось уговорить остаться лишь Алексея Щербакова, отслужившего в спецназе ГРУ комика, который ни слова не сказал про СВО. Теперь отдуваться за звездных коллег будут те, кто долго ждал своего шанса выйти в авангард. ТНТ называет это «лайн-ап мечты»: Гурам Амарян, Павел Дедищев, Расул Чабдаров, Артем Винокур, Евгений Чебатков, Валентин Сидоров, Алексей Стахович и проч.

— Гурам Арамян расскажет о неожиданностях трудностях отдыха в Египте, где местное население принимало комика за своего, не давая ему полноценно насладиться отпуском, — сказано в релизе канала. — Павел Дедищев поделится со зрителями своей болью, причём в буквальном смысле – комик расскажет о походе к проктологу, после которого его жизнь разделилась на до и после. Расул Чабдаров принесет хорошие новости: совсем недавно он стал отцом и испытал на себе все прелести партнерских родов.

Увидев состав нового сезона, зрители засыпали соцсети ТНТ комментариями разочарования: «Капец, вообще никого не осталось из прежнего состава, даже Старовойтова», «Комаров тоже ушел что ли?», «Там вроде Дорохов должен быть, где он?», «Половину на хрен угнать!», «А кто из них комик?».

Но Алексей Щербаков, ставший ведущим нового сезона вместо, не унывает.

— Есть как минимум три причины, чтобы включить новый сезон Stand Up, — уверен комик. — Много новых комиков, дерзких и «голодных», со свежим взглядом на реальность, старые любимые комики, ну и потому, что я всё это веду! Участники шоу способны разглядеть смешное даже в пустой комнате без света – это надо смотреть.

Stand Up, ТНТ, пятница, 23.00

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