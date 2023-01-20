Премьер-министра Израиля лишили первого в его жизни смартфона

Биньямин Нетаньяху Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху лишился первого в своей жизни смартфона.

Он появился у Нетаньяху после его перехода в оппозицию, летом 2021 года. До этого момента тогдашний и вновь избранный глава правительства пользовался исключительно служебными аппаратами, заявляя, что владельцы смартфонов бездумно тратят свою жизнь на «фоточки и видосики».

– У меня нет гаджетов. Я свободный человек, а вы все рабы своих устройств, – горда заявлял политик.

Но все понимали, что отсутствие личного мобильника – требование спецслужб, заботящихся о безопасности политика, дольше всех занимавшего пост премьер-министра страны.

Заполучив свой первый смартфон, Нетаньяху решился на исторический шаг и опубликовал его номер с предложением звонить и писать ему.

Теперь же этот номер отключен. И опять по соображениям безопасности, поскольку после небольшого перерыва Нетаньяху вновь вернулся в премьерское кресло.