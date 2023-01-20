«Корзина доброты» собрала в 2022 году более 518 тонн продуктов для нуждающихся людей

В рамках благотворительных сборов, прошедших в магазинах компании, на сайте корзинадоброты.рф, а также через собственные отгрузки X5 и торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», удалось собрать и передать нуждающимся людям более 518 тонн продуктов, что почти в 1,5 раза больше результатов 2021 года.

В магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» за год было проведено 17 продовольственных акций, на которых собрали 295 тонн продуктов. На средства, переданные благотворителями через сайт, было закуплено порядка 13 тонн продовольствия, еще 210 тонн X5 передала на помощь из собственных средств.

«Корзины доброты» в прошлом году получили 199 156 человек из 40 регионов России, включая многодетные семьи, пенсионеров, людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, врачей и беженцев. Благотворителями стали более 145 тысяч покупателей 6093 магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Проект был бы невозможен без волонтеров и неравнодушных сотрудников магазинов: в организации благотворительных акций и марафонов приняли участие более 13 тысяч волонтёров «Банка еды «Русь», а также 1439 сотрудников торговых сетей.

Уже не первый год помощь оказывается не только людям, но и животным: более 6 тысяч собак и кошек в 17 приютах Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Ижевска, Казани, Волгограда, Саратова, Красноярска, Новосибирска, Томска и других регионов получили порядка 21 тонны корма.

X5 Group и «Банк еды «Русь» запустили социальный проект «Корзина доброты» в 2015 году. X5 первой среди российских ритейлеров создала инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive и продолжает её развивать, обеспечивая покупателям возможность прямо в магазине передать волонтёрам продукты питания в пользу людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. Всего с 2015 года в рамках проекта нуждающиеся получили более 1500 тонн продуктов.

С ноября 2017 года пожертвования также можно делать через сайт корзинадоброты.рф, в прошлом году благотворителями стали 5722 человека.