Суд признал геноцидом преступления нацистов в Ставропольском крае

Установлено, что мирное население расстреливали, травили ядом в мобильных газовых камерах, сжигали и истязали

Ставропольский краевой суд признал факт геноцида народов СССР со стороны немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны в Ставропольском крае. Соответствующие материалы были представлены, в том числе Следственным комитетом России.

В рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны установлены факты целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнослужащих на оккупированной территории Ставропольского края. По словам местных жителей гитлеровские солдате расстреливали даже маленьких детей.

«В тот период было отступление нашей армии. Появились немецкие солдаты, и они взяли в плен мирных жителей. Когда началась стрельба, сестра увела меня в дом, поскольку это было близко... Я слышала плач детей. Потом все стихло. Копали яму расстрелянные, закапывали – немцы», - вспоминает одна из жительниц села.

Так, следователи СК России детально установили обстоятельства расстрела военнослужащими немецкой армии мирных жителей в селе Преградном во время Великой Отечественной войны в августе 1942 года. Захоронены они были там же, на месте расстрела.

Все эти показания подтвердились: в июле 2020 года сотрудниками Следственного комитета России на месте совершения указанного преступления в селе Преградном с применением криминалистической техники были проведены поисковые работы. В результате этого были обнаружены скелетированные останки не менее 12 человек, подвергшихся жестокому уничтожению, в том числе пяти женщин и четырех детей в возрасте до 14 лет, а также личные вещи погибших.

Фашисты проявляли бесчеловечную жестокость и к пациентам медицинских учреждений. Так, в период с 5 по 7 августа 1942 года немецкие солдаты, прибыв на территорию Ставропольской психиатрической больницы, вывезли 632 человека, в том числе детей. Пациенты помещались в оцинкованные автомобили, двери которых герметично закрывались, и после пуска мотора подвергались отравлению окисью углерода. Все имущество больницы было расхищено, а при отступлении немцев в январе 1943 года это крупнейшее медицинское учреждение союзного значения и вовсе было уничтожено захватчиками.

В ходе изучения архивных материалов следователями СК России были получены документированные свидетельства зверств нацистов и в других населенных пунктах Ставропольского края.