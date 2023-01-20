«Битва уже выиграна»: два миллиона французов вышли на протест против пенсионной реформы

Шествие противников пенсионной реформы в Париже. Фото: REUTERS

Французская пресса с интересом наблюдала за первым днём протестов против пенсионной реформы в стране. «Необходимое» повышение пенсионного возраста до – 64 лет многими воспринимается как окончательное испытание для Эммануэля Макрона. В знак несогласия лишь за один день по всей Франции прошли более 200 митингов.

«Несправедливый законопроект, подрывающий доверие к правительству»

Согласно информационному агентству AEF, 72% французов резко осудили представленный правительством проект пенсионной реформы, назвав его «несправедливым» и «подрывающим доверие к власти». «Это чувство несправедливости, подпитывающее протесты, даже сильнее, чем было во время движения «жёлтых жилетов» в 2019 году», – добавили в AEF.

«Это не битва мнений. И так прекрасно видно, что французы выступают против реформы, что они критически настроены, и что в целом законопроект несправедлив», – пояснил заместитель директора департамента политики и общественного мнения Жан-Даниэль Леви. — «Всё это происходит на фоне признаков усиливающейся социальной напряжённости и недовольства, когда в стране выросла инфляция, а вместе с ней и уровень нервозности правительства».

«На слабую троечку»

Французы жёстко осудили предложенную пенсионную реформу и оценили её на 3 из 10 баллов, пишет Le Point. Подробное выступление премьер-министра Франции Элизабет Борн и многочисленные разъяснения правительства никак не помогли: законопроект по-прежнему не воспринимается гражданами страны.

Профсоюзы вывели на улицы крупнейших городов Франции недовольных пенсионной реформой. Фото: REUTERS

Лишь 18% избирателей выразили свою поддержку Макрону. «В условиях финансового кризиса Макрон надеется, что общественное мнение смирится, осознает необходимость экономических преобразований и в конечном счёте примет эту реформу», – считают аналитики журнала.

«Мощные протесты, мощное давление на правительство»

Первый день забастовки против новой пенсионной реформы оказался волнующим и пугающим, заявили в La Tribune. На улицы страны вышли более двух миллионов французов, имеющих лишь одну цель – заставить правительство отказаться от своего плана повысить возраст выхода на пенсию. «Протесты вышли за рамки того, что мы ожидали», – сообщил Лоран Бергер, генеральный секретарь Французской демократической конфедерации труда.

В качестве поддержки митингующих на главных каналах страны было остановлено радио- и телевещание. Многие региональные газеты также встали на сторону протестующих, не выпустив новые номера в прошедший четверг. «Битва уже выиграна, 9 из 10 голосующих против. Мы должны перейти от «мы правы» к «мы можем победить: победить Макрона с его новой реформой», – заявил депутат «Непокорённой Франции» Франсуа Рюффен.

Французские профсоюзы уже согласовали дату следующей забастовки против пенсионной реформы на 31 января. По словам митингующих, они готовы выходить на улицы до тех пор, пока правительство и президент не услышат их голоса и не откажутся от представленной реформы.