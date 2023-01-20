«Брэдли», «Страйкеры» и «Хамви» - железа на целую армию. Что изменит военная помощь США Украине на $2,5 миллиарда

США и другие страны НАТО явно спешат накачать ВСУ новыми партиями оружия и обученным на своих базах украинским личным составом. Фото: REUTERS

РАСЩЕДРИЛИСЬ

Итак, Пентагон официально объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 2,5 млрд долларов.

Об этом официально сообщила пресс-служба Пентагона.

Президент Джо Байден уже дал указание Госдепу (а точнее - госсекретарю Блинкену лично) отвалить Киеву оружия на указанную выше сумму. Уже известен и перечень боевой техники, боеприпасов, которые США отправят Украине. Это будет одна из самых больших партий вооружений, которые Вашингтон когда-либо выдавал Киеву.

Здесь любопытен и другой момент - военно-политический. Белый дом и Пентагон даже не стали дожидаться встречи министров обороны стран НАТО, запланированной в Германии (авиабаза Рамштайн). Тут США явно хотят показать союзникам-колониям по НАТО пример: мол, мы вот расщедрились, теперь и вы не поскупитесь. Короче - будет "шапка по кругу". Конечно, больше, чем США, Украине вряд ли кто даст, но скидываться будут (хотя уже и так немало выгребли для Киева из своих оружейных арсеналов).

О сроках отправки американского оружия не сообщается, но думается, что появится оно на Украине в ближайшее время. Вашингтон торопится. Особенно после того, как начали намечаться успехи российской армии (взятие Соледара, окружение Артемовска) и появились все признаки прорыва первого эшелона обороны ВСУ в Донбассе (с дальнейшим выходом на Славянск-Краматорск). Американцы не скрывают, - им нужно, чтобы украинцы нанесли поражение российским войскам, заставив Москву сесть за стол переговоров со слабой позицией.

На Украине в ближайшее время в распоряжении ВСУ появится бронетехника из США и других стран НАТО. Фото: REUTERS

СПИСОК НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ

Ну теперь давайте посмотрим на список американских (пока только американских!) вооружений и боеприпасов и попытаемся понять как эти поставки могут повлиять на конфликт на Украине.

59 БМП Bradley

90 бронированных машин Stryker

8 систем ПВО Avenger

53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой

350 бронированных многоцелевых автомобилей Humvee

Боеприпасы для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS

20 тыс снарядов калибра 155 мм

95 тыс 105-мм снарядов

600 высокоточных боеприпасов для арторудий калибра 155 мм

11,8 тыс минометных боеприпасов калибра 120 мм

2 тыс противотанковых ракет

Противопехотные мины Claymore

3 млн боеприпасов для стрелкового оружия

«УБИЙЦА ТАНКОВ»

Итак, как мы видим, в этот список вошли, например, 59 боевых машин пехоты Bradley. Это по американским меркам примерно полтора батальона "брони" (в мехбригаде США таких насчитывается около 150 единиц). Это неплохая машина (поступила на вооружение в 1981 году), она активно применялась войсками США в войнах в Персидском заливе, Ираке и в Афганистане. Как не рекламировали ее американцы на мировом рынке, а купила "Брэдли" только одна страна - Саудовская Аравия. И все потому, что у машины слабая броня, которую берут даже самые примитивные гранатометы. Да и вооружение у нее вроде так себе - всего лишь 25-мм пушка. Но есть у «Брэдли» и другое оружие - противотанковые ракеты TOW. А это уже серьезно (потому американцы и дали название своей БМП "Убийца танков").

Американские БМП "Брэдли" в Польше. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но это - в боях со слабыми армиями. А для нас таковым, конечно, "Брэдли" сейчас вряд ли является. Например, если ему противопоставить боевую машину поддержки танков (БМПТ) с грозным именем "Терминатор". Наши бойцы на передовой с нетерпением ждут "Брэдли", у них есть стимул, - за уничтожение каждой такой машины им обещают не менее 50 тыс рублей (хотя ходят слух, что и все 100).

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" во время парада на Красной площади. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«СТРАЙКЕР» ШАПКАМИ НЕ ЗАКИДАТЬ, НО «ЛАНЦЕТ» СПРАВИТСЯ

В американском списке - и 90 бронированных машин Stryker. Нехилый "кулак". И эта техника не "фанерная", у нее уже неплохое бронирование, которое позволяет защитить экипаж и десант от огня из стрелкового оружия калибром до 14,5 мм с бортов и кормы, а также от 30-мм снарядов со лба корпуса на дистанциях свыше 500 метров.

Американская бронемашина Stryker в Южной Корее. Фото: REUTERS

"Страйкер" существует в двух видах - как БТР и как БМТВ (боевая машина с тяжелым вооружением, 105-мм орудием). Из другого вооружения - 12,7-мм и 7, 62 мм пулемета, а также 40-мм гранатометы. В общем, ее "шапками не закидать", а придется бить и гранатометами, и танками, и пушками, и ударными беспилотниками типа "Ланцет" или же "Герань-2", и, конечно, - нашим лучшим противотанковым комплексом "Корнет".

ВНЕДОРОЖНЫЕ ЗЕНИТКИ

США выделили Украине в новом пакете и 8 систем ПВО Avenger. Это самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, размещённый на шасси внедорожника HMMWV.

Зенитно-ракетный комплекс ближнего действия Avenger. Фото: ru.wikipedia.org

Предназначен для поражения воздушных целей на высотах от 500 до 5000 метров. Штуковина серьезная. Тем более, если учитывать, что в составе комплекса 2 контейнера с 4 ракетами Stinger, зенитным пулемётом калибра 12,7 мм, да еще и своя РЛС. Причем, система обнаружения - всепогодная да еще с тепловизором. Понятно, что нашим пилотам над полем боя надо будет держать ухо востро.

МАШИНЫ ПРОТИВ МИН

В списке мы видим и 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.

Это (по-американски говоря) миностойкий, то есть устойчивый к подрыву мин, колесный броневик с большим дорожным просветом и V-образным днищем. При наезде на мину оно хорошо противостоит осколкам и позволяет эффективно рассеивать энергию взрыва мины (хотя многое зависит от ее мощности).

ПУЛЕМЕТНЫЕ «ТАЧАНКИ»

Еще, как видим, Вашингтон расщедрился на 350 бронированных автомобилей Humvee. Это своего рода "многоцелевая повозка". Она существует в нескольких вариантах (с открытым и закрытым кузовом), оборудованная пулемётным, стрелково-гранатомётным и ракетным вооружением различного калибра, а также аппаратурой управления и связи. У этой машины под капотом - 250 "лошадей", что позволяет ей шустро перемещаться на поле боя. Но ее главная слабость - плохая защита от пулеметного огня.

Среди прочего ВСУ получат и 350 броневиков "Хамви". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БОЕПРИПАСЫ ДЛЯ «ХИМЕР»

А вот то, что США дают новые партии боеприпасов для зенитных ракетных комплексов NASAMS (дальность поражения от 20 до 180 км) и реактивных систем залпового огня HIMARS (дальность поражения от 30 до 300 км) - верная примета того, что Пентагон намерен помочь ВСУ как прикрыть свои позиции с неба, так и бить по нашим войскам и городам в оперативной глубине.

КОЕ-ЧТО ОСТАВЛЕНО В «ЗАГАШНИКЕ»

Любопытно, что американцы обещали передать украинцам еще и высокоточные боеприпасы GLSDB (с дальностью около 150 км), они в данный пакет не попали. Видимо, США решили пока держать их в "загашнике". И поделиться ими в зависимости от того, как ВСУ будет использовать на поле боя уже предоставленные.

ЭТОГО ХВАТИТ НА ЦЕЛУЮ АРМИЮ

Ну а несметное количество боеприпасов для Украины (опять см. список) и их предназначение тоже говорит о многом: это и недопущение снарядного и патронного "голода" (а равно и снижения интенсивности огня), это и наращивание противотанковых средств (как ответ России на увеличение "брони" на поле боя), это и готовность как к наступательным, так и оборонительным действиям (противопехотные мины Claymore с радиусом направленного взрыва в 100 метров).

Конечно, только один этот американский пакет оружейной помощи Украине (а в Рамштайне будет объявлен и весь натовский!) производит не только на обывателей, но и на военных спецов, внушительное впечатление.

Если брать все в купе, то всего этого хватает для дооснащения если не целого фронта, то уж многотысячной армии наверняка. Причем, - для долговременного ведения боевых действий.

США и другие страны НАТО явно спешат накачать ВСУ новыми партиями оружия и обученным на своих базах украинским личным составом. Эта спешка тем заметнее, чем больше становится ясно, что Российская армия берет инициативу в свои руки и не намерена сбавлять обороты в наступлении (поглядывая в бинокли на Славянск-Краматорск).

НАДО БИТЬ НА ВХОДЕ

И вот здесь возникает вопрос: а как может измениться ситуация на поле боя, если все эти горы обещанного США и их союзниками оружия дойдет до Украины? Это может стать серьезной головной болью для нашего командования. Ибо придется иметь дело со значительно увеличенным потенциалом ВСУ. Следовательно, - где-то подкорректировать планы спецоперации, наращивать количество вооружений на передовой и так далее.

Есть, правда, еще один способ решения этой проблемы. Он очевиден, - бить потоки оружия с Запада уже на "точках входа" на Украину. А для этого нужны не только массированные ракетные удары по железным дорогам, мостам и туннелям Украины, но и мощные авиационные операции. Средства для этого у нас есть.

Если не сумеем поставить надежный заслон натовским поставкам, они расползутся по Украине и "выковыривать" их на поле боя придется гораздо труднее.

Ну и, наконец, пусть никого не стращают эти внушительные списки западных вооружений. Мы противопоставим им свои, - наша оборонка давно перешла на особый режим работы. ВПК пашет так, как этого требует время...

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