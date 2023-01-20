Гарик Мартиросян возвращается на ТНТ после большой паузы. Андрей Бебуришвили уже готов его сменить

Ветеран Comedy Club запускает новое музыкальное шоу

Вышло так, что некоторое время назад Гарик Мартиросян решил завязать с Comedy Club. Поначалу ведущий и креатор проекта ушел за кулисы, откуда иногда подавал голос. Затем — и вовсе покинул шоу и занялся сольным стендапом.

Но все возвращается на круги своя, и даже Гарик теперь снова — ведущий нового проекта на ТНТ. Музыкальное шоу «Конфетка» он будет вести с очаровательной Мариной Кравец. Именно это шоумен и придет обсудить в гости к старым друзьям из Comedy Club.

— Мы пытаемся превратить альянс музыки и юмора в новый тренд на ТНТ, — подчеркивает Мартиросян. — На канале давно не было смешной музыки! После Эдуарда Сурового большой провал.

Разумеется, Андрей Бебуришвили — главный по заменам на канале — тут же подсуетился и предложил свои услуги коллеге на случай форс-мажора.

Помимо беседы с гостями, резиденты Comedy Club представят новые миниатюры: Рома Сафонов и Антон Иванов покажут двух криминальных авторитетов, которые вдруг оказались внутри передачи «Следствие вели…», а Константин Бутусов вживется в образ современной версии Леонида Каневского, чтобы рассказать «уже совсем другую историю».

Ведущий проекта Гарик Харламов вместе с Тимуром Батрутдиновым перевоплотится в заслуженного актера театра, которому приходится постоянно записывать видеореакции на выходки Гоши Куценко, который то поднимает руку на женщину, то жертвует органы в медицинские организации. Говорят, придет и сам Гоша.

Comedy Club, ТНТ, пятница, 21.00