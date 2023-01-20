Дмитрий Песков объяснил, когда Владимир Путин проведет "Прямую линию" и выступит с посланием Федсобранию

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как известно, с 2022-го на 2023-й перешли сразу три формата традиционного общения Владимира Путина - с сенаторами и депутатами, с народом, с журналистами. Имеются ввиду - Послание президента Федеральному собранию, «Прямая линия», пресс-конференция.

…- Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, эти мероприятия по-прежнему остаются в графике? - с таким вопросом журналист «Комсомольской правды» обратился к официальному представителю Кремля в пятницу, 20 января. - И возможно ли, допустим, уже в первом квартале определить какие-то сроки?

- Мы будем информировать вас о сроках проведения этих мероприятиях своевременно, - сказал Песков. - Пока никаких точных дат вам назвать не могу.

Напомню: в 2021-м Послание из-за пандемии было оглашено в апреле.

В 2022-м Путин не обращался с Посланием к парламенту, сообщив, что сделает это в начале 2023-го.

(По словам президента, выступление не состоялось из-за того, что динамика событий оказалась очень большой и надо было зафиксировать результаты.)

Президент России обращается к Федеральному собранию с Посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу. Он включает в себя как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.