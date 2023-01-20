Минобороны России заявило об освобождении Клещеевки и Лобковое

Группировка войск Вооруженных Сил России продолжает перемалывать наемников киевского режима и иностранную военную технику в зоне специальной военной операции. Наступление проходит успешно.

Группировка войск Вооруженных Сил России продолжает перемалывать наемников киевского режима и иностранную военную технику в зоне специальной военной операции. Наступление проходит успешно.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ в районах боевых действий: на Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 40, на Запорожском до 90, на Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов, при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой народной республики, где остались лежать 60 украинских националистов.

Кроме того, на Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области. А рядом, в районе населенного пункта Каменское уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ.

В боях наши воины уничтожили за сутки два склада реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37, самоходную гаубицу «Акация», четыре гаубицы Д-20 и Д-30, американскую самоходку М109 «Paladin», нанесено поражение 78-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103-х районах.

Генерал-лейтенант отметил летчиков истребительной авиации ВКС России, которые сбили два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины и подразделения противовоздушной обороны, что уничтожили 5 беспилотников и 6 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

374 - самолета.

202 - вертолета.

2908 - беспилотных летательных аппаратов.

401 - зенитный ракетный комплекс.

7583 - танка и других боевых бронированных машин.

985 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3878 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8121 - единица специальной военной автомобильной техники.

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