Провальный шабаш на «Волшебной горе»: с Давосским форумом что-то пошло не так

Главную сходку глобалистов проигнорировали все ведущие политики мира
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«Давос уже не тот» - эта мысль читалась в этом году между строк в репортажах западных СМИ о Всемирном экономическом форуме. Главная тусовка мировой элиты, место принятия решений об архитектуре будущего или даже «глобалистский шабаш» - как только не называли в прежние годы эти ежегодные собрания больших боссов в небольшом швейцарском городке, известном также как место действия романа Томаса Манна «Волшебная гора».
Как бы то ни было, но часть своего волшебства Давосский форум, действительно, порастрастил за те два года, что он из санитарных соображений проводился в онлайн-формате. Возвращение к личному общению проигнорировали большинство лидеров крупных экономик мира. То, что не было на этот раз ни российских чиновников, ни знаменитого «Русского дома» с его зажигательными вечеринками олигархов - конечно, не удивительно.
Но когда главный мотор мировой экономики Китай представлен на уровне одного вице-премьера, когда министр финансов США демонстративно в дни форума прилетает на встречу в Цюрих, что в двух часах еды от Давоса, и даже не заезжает поздороваться с бессменным организатором это сходки Клаусом Швабом, когда даже питомцы теневых финансовых воротил планеты Эммануэль Макрон и Риши Сунак игнорируют форум становится ясно, что что-то в замыслах глобалистов пошло не по плану.
Даже от основной темы Давоса-2023 веяло каким-то пессимизмом: «Возможно ли сотрудничество во фрагментированном мире». А набор заявленных направлений для дискуссий стал уже привычным за последние годы: переход на зеленую энергетику, угрозы и возможности искусственного интеллекта, цифровые деньги, как обеспечить всем необходимым стремительно стареющее западное общество и необходимость снятия барьеров для мигрантов (последние две темы очевидно связаны между собой). Но больше всего заботило участников форума, по всей видимости, совсем другое: как победить Россию. Или хотя бы не дать победить ей.
«Какое же позорище... на Давосском форуме форуме обсуждают поставку танков на Украине. Раньше там другое обсуждали. Экономику и все такое» - в свойственном ему в последнее время бескомпромисснном стиле высказался на этот счет зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В отсутствие главных действующих лиц мировой политики большое внимание было приковано к выступлению патриарха международной дипломатии, 99-летнего экс-главы Госдепа США и автора крылатой фразы «Все приличные люди начинали в разведке» Генри Киссинджера. В прошлом году он вызвал нервную икоту в администрации Зеленского тем, что написал ряд статей, доказывающих, что интересы России надо уважать, Украина должна оставаться нейтральной, а формулу мирного договора надо искать на основе самоопределения жителей оспариваемых регионов.
На этот раз американские медиа с удовольствием цитировали его фразу, что «в сложившихся условиях идея нейтральной Украине перестает иметь смысл». И трактовали ее в том смысле, что Киссинджер разрешил незалежной вступить в НАТО.
Меньше заметили другие замечания влиятельного старца. А они интересны. «Западу необходимо избегать дальнейшей эскалации в конфликте, чтобы не создавалось ощущения, что речь идет о войне против России как таковой», - сказал он и добавил. - «В конце концов России должно быть предоставлено право восстановить свое место в международной системе стран».
Довольно унылую атмосферу швейцарских посиделок разбавила юная «жанна-дарк» экологического движения Грета Тунберг. В Давос она приехала сразу после грязевого побоища в Лютцерате, где верные ей отряды «зеленых» вступили в неравный бой с немецким спецназом. Поводом стало намерение правительства Германия снести деревушку ради расширения крупнейшей в Европе угольной шахты (ради смеха напомним, что придя к власти команда Олафа Шольца собиралась быть самым экологически-ориентированной в мире).
Тело Греты Тунберг (слава богу, не бездыханное) с поля битвы выносили на руках бравые немецкие «космонавты» с дубинками. Но не в знак почета, а потому что самостоятельно она отказывалась подчиниться требованиям властей.
Кто как не эта яростная бунтарка могли бросить горькую правду в лицо фарисействующим толстосумам. «Здесь собрались те самые люди, которые потворствуют разрушению нашей планеты. И каким-то образом именно на них мы рассчитываем в решении этих проблем. Но ведь они раз за разом доказывают, что в приоритете у них совсем другое. А именно жадность, жадность и еще раз жадность». Туше!
Кого было предостаточно в Давосе в этом году, так это разнообразных «сбитых летчиков» и статусных отставников, каждый из которых в «тайном мировом правительстве», оказывается, имеет свою небольшую делянку. Так, бывший премьер Британии Тони Блэр, как выяснилось, отвечает за вопросы вакцинации и вообще новых санитарных правил.
В своем спиче Блэр назвал «непростительно-тупыми» всех, кто политизирует вопрос ношения медицинских масок и дал понять, что история с вакцинами далеко не закончена. «Дело уже не в ковиде. Нас ждет целая россыпь новых вакцин, которые помогут справиться с худшими болезнями планеты».
Кстати, именно Тони Блэра прочат в преемники Клауса Шваба на посту председателя Всемирного экономического форума, так что к его словам стоит прислушаться.
А вот прежнего любимчика Давоса, человека года журнала TIME 2021 года и еще недавно самого богатого бизнесмена мира Илона Маска на Всемирный форум теперь не зовут. Выпал из доверия, после того как начал свою дон-кихотскую борьбу с цензурой в медиа и соцсетях. Как бы в отместку Маск запустил в приобретенном им недавно «Твиттере» опрос аудитории. «Должен ли Всемирный экономический форуми контролировать мир?» Проголосовали 2,5 миллиона человек, и 86% отказали в доверии Швабу и компании. Порядочный человек, узнав такое, взял бы да и ушел в отставку. Эх, если бы в реальной политике все было так просто...
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