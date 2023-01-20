Провальный шабаш на «Волшебной горе»: с Давосским форумом что-то пошло не так

Главную сходку глобалистов проигнорировали все ведущие политики мира Фото: REUTERS

«Давос уже не тот» - эта мысль читалась в этом году между строк в репортажах западных СМИ о Всемирном экономическом форуме. Главная тусовка мировой элиты, место принятия решений об архитектуре будущего или даже «глобалистский шабаш» - как только не называли в прежние годы эти ежегодные собрания больших боссов в небольшом швейцарском городке, известном также как место действия романа Томаса Манна «Волшебная гора».

А ГДЕ ВСЕ?

Как бы то ни было, но часть своего волшебства Давосский форум, действительно, порастрастил за те два года, что он из санитарных соображений проводился в онлайн-формате. Возвращение к личному общению проигнорировали большинство лидеров крупных экономик мира. То, что не было на этот раз ни российских чиновников, ни знаменитого «Русского дома» с его зажигательными вечеринками олигархов - конечно, не удивительно.

Но когда главный мотор мировой экономики Китай представлен на уровне одного вице-премьера, когда министр финансов США демонстративно в дни форума прилетает на встречу в Цюрих, что в двух часах еды от Давоса, и даже не заезжает поздороваться с бессменным организатором это сходки Клаусом Швабом, когда даже питомцы теневых финансовых воротил планеты Эммануэль Макрон и Риши Сунак игнорируют форум становится ясно, что что-то в замыслах глобалистов пошло не по плану.

«НУ И ПОЗОРИЩЕ»

Даже от основной темы Давоса-2023 веяло каким-то пессимизмом: «Возможно ли сотрудничество во фрагментированном мире». А набор заявленных направлений для дискуссий стал уже привычным за последние годы: переход на зеленую энергетику, угрозы и возможности искусственного интеллекта, цифровые деньги, как обеспечить всем необходимым стремительно стареющее западное общество и необходимость снятия барьеров для мигрантов (последние две темы очевидно связаны между собой). Но больше всего заботило участников форума, по всей видимости, совсем другое: как победить Россию. Или хотя бы не дать победить ей.

«Какое же позорище... на Давосском форуме форуме обсуждают поставку танков на Украине. Раньше там другое обсуждали. Экономику и все такое» - в свойственном ему в последнее время бескомпромисснном стиле высказался на этот счет зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

СТАРЕЦ

В отсутствие главных действующих лиц мировой политики большое внимание было приковано к выступлению патриарха международной дипломатии, 99-летнего экс-главы Госдепа США и автора крылатой фразы «Все приличные люди начинали в разведке» Генри Киссинджера. В прошлом году он вызвал нервную икоту в администрации Зеленского тем, что написал ряд статей, доказывающих, что интересы России надо уважать, Украина должна оставаться нейтральной, а формулу мирного договора надо искать на основе самоопределения жителей оспариваемых регионов.

На этот раз американские медиа с удовольствием цитировали его фразу, что «в сложившихся условиях идея нейтральной Украине перестает иметь смысл». И трактовали ее в том смысле, что Киссинджер разрешил незалежной вступить в НАТО.

Меньше заметили другие замечания влиятельного старца. А они интересны. «Западу необходимо избегать дальнейшей эскалации в конфликте, чтобы не создавалось ощущения, что речь идет о войне против России как таковой», - сказал он и добавил. - «В конце концов России должно быть предоставлено право восстановить свое место в международной системе стран».

ВОИТЕЛЬНИЦА

Довольно унылую атмосферу швейцарских посиделок разбавила юная «жанна-дарк» экологического движения Грета Тунберг. В Давос она приехала сразу после грязевого побоища в Лютцерате, где верные ей отряды «зеленых» вступили в неравный бой с немецким спецназом. Поводом стало намерение правительства Германия снести деревушку ради расширения крупнейшей в Европе угольной шахты (ради смеха напомним, что придя к власти команда Олафа Шольца собиралась быть самым экологически-ориентированной в мире).

Тело Греты Тунберг (слава богу, не бездыханное) с поля битвы выносили на руках бравые немецкие «космонавты» с дубинками. Но не в знак почета, а потому что самостоятельно она отказывалась подчиниться требованиям властей.

Кто как не эта яростная бунтарка могли бросить горькую правду в лицо фарисействующим толстосумам. «Здесь собрались те самые люди, которые потворствуют разрушению нашей планеты. И каким-то образом именно на них мы рассчитываем в решении этих проблем. Но ведь они раз за разом доказывают, что в приоритете у них совсем другое. А именно жадность, жадность и еще раз жадность». Туше!

ТЕНЕВОЙ ЛИДЕР

Кого было предостаточно в Давосе в этом году, так это разнообразных «сбитых летчиков» и статусных отставников, каждый из которых в «тайном мировом правительстве», оказывается, имеет свою небольшую делянку. Так, бывший премьер Британии Тони Блэр, как выяснилось, отвечает за вопросы вакцинации и вообще новых санитарных правил.

В своем спиче Блэр назвал «непростительно-тупыми» всех, кто политизирует вопрос ношения медицинских масок и дал понять, что история с вакцинами далеко не закончена. «Дело уже не в ковиде. Нас ждет целая россыпь новых вакцин, которые помогут справиться с худшими болезнями планеты».

Кстати, именно Тони Блэра прочат в преемники Клауса Шваба на посту председателя Всемирного экономического форума, так что к его словам стоит прислушаться.

ОТВЕРЖЕННЫЙ

А вот прежнего любимчика Давоса, человека года журнала TIME 2021 года и еще недавно самого богатого бизнесмена мира Илона Маска на Всемирный форум теперь не зовут. Выпал из доверия, после того как начал свою дон-кихотскую борьбу с цензурой в медиа и соцсетях. Как бы в отместку Маск запустил в приобретенном им недавно «Твиттере» опрос аудитории. «Должен ли Всемирный экономический форуми контролировать мир?» Проголосовали 2,5 миллиона человек, и 86% отказали в доверии Швабу и компании. Порядочный человек, узнав такое, взял бы да и ушел в отставку. Эх, если бы в реальной политике все было так просто...

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