Пес Хантер нашел схрон украинских диверсантов в ЛНР

В ходе выполнения задач на территории Троицкого и Сватовского районов Луганской Народной Республики росгвардейцы получили важную информацию от местного жителя. Мужчина рассказал, что несколько дней назад, занимаясь заготовкой дров в лесопосадке, недалеко от своего дома, обнаружил подозрительный деревянный щит. Он заметил, что щит был неряшливо засыпан листвой.

Командир подразделения Росгвардии принял решение направить на место для проведения инженерной разведки инженерно-разведывательной группы, в которую были включены кинологи с минно-разыскными собаками.

– Первый тайник мы обнаружили по демаскирующим признакам – нарушению целостности лиственного покрова, – отметил начальник инженерной службы отряда спецназа майор Захар Ф. Позже, при проведении доразведки, минно-разыскная собака по кличке Хантер в пятнадцати метрах обнаружила еще один схрон, где были спрятаны осколочно-фугасные и 3 кумулятивные снаряды.

В Росгвардии пояснили, что содержимое тайников могло быть использовано диверсионными группами противника.

В общей сложности росгвардейцы изъяли из незаконного оборота и уничтожили около 250 единиц оружия и боеприпасов. Опасные находки с соблюдением мер безопасности уничтожили.

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