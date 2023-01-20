Ночь в бургундском замке и ужин на пять блюд: председатель Европарламента под ударом из-за подарков французского винного лобби

Председатель Европарламента Роберта Метсола. Фото: REUTERS

Еще не угас громкий скандал в Евросоюзе, получивший название «Катар-гейт». Речь, напомним, идет о том, что ряд высокопоставленных европейских политиков, включая вице-председателя Европарламента Еву Кайли помогли Катару получить право проведения чемпионата мира по футболу в обмен на взятки, которые включали в себя в том числе бесплатное проживание в пятизвездочных отелях. Одним из громких обличителей в этой истории была глава Европарламента Роберта Метсола. Однако теперь европейская пресса пишет, что и у нее «рыльце в пушку».

КОЗЫРНАЯ ДАМА

Как пишет издание «Politico», Метсола пропустила срок, в течение которого она должна была проинформировать о своей поездке за чужой счет, включавшей роскошный ужин и номер в отеле стоимостью 350 евро для нее и ее мужа.

В октябре прошлого года Метсола отправилась в знаменитый французский винодельческий регион Бургундию, чтобы занять почетный пост «дамы» винодельческого братства под труднопроизносимым названием «Confrérie des Chevaliers du Tastevin». В их благородной компании она откушала ужин из пяти блюд в ресторане, находящемся в настоящем средневековом замке. Братство оплатило проживание Метсолы в пятизвездочном отеле «Le Cep» в номере, стоимость которого составила 349 евро за ночь плюс налог.

В соответствии с правилами Европарламента, депутаты должны до конца следующего месяца публично заявить о любых поездках и иных тратах, оплаченных третьими сторонами. Метсола так и сделала, и 11 января 2023 года на сайте парламента появилось сообщение о путешествии. Вот только визит в Бургундию состоялся намного раньше - 22 октября, то есть сроки объявления о поездке были уже пропущено,

На вопрос, нарушала ли она правила, которым должны подчиняться все депутаты Европарламента, Метсола ответила весьма витиевато: «Как председатель парламента, нет. Но если вы спросите меня, буду ли я в дальнейшем объявлять о том, куда и зачем еду, то я буду делать это, если позволят меры безопасности».

ВАМ УГОЩЕНИЯ, НАМ ЗАКОНЫ

Подозрения в «нечестной игре» усиливаются в связи с тем, что «винное лобби» имеет значительное влияние во Франции и вообще в Евросоюзе, поскольку вино является прибыльным экспортным товаром и занимает одно из важнейших мест в торговле ЕС. Страны Евросоюза ежегодно тратят миллионы евро на продвижение европейских вин за пределами Старого света и на защиту своих торговых марок алкоголя. А деньги на все это идут, в том числе, через меры, принимаемые в рамках общей сельскохозяйственной политики ЕС.

Коллеги Метсолы по Европарламенту пока молчат по поводу обвинений в адрес своего «предводителя». И их можно понять, ведь с момента начала работы нынешнего созыва законодательного органа в 2019 году депутаты Европарламента заявили о более чем 200 поездках, в которых проживание, проезд или и то, и другое были оплачены третьей стороной. Места этих путешествий весьма разнообразны, включая такие «недемократические» страны, как Бахрейн, Венесуэла, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Сирия.

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