Порт ожил, на его развитие денег не жалеют

Евгений Горин - старожил Мурманского рыбного порта. Фото предоставлено пресс-службой ММПР

Мурманск – это не просто город, а город-порт. Со всеми его атрибутами: кораблями, границей, морской романтикой… Значительная часть его жизни связана с Мурманским морским рыбным портом. Как меняется жизнь в порту? Рассказал председатель Профсоюзного комитета, начальник службы технического обслуживания и ремонта Евгений Горин – старейший сотрудник, который трудится в порту уже 36-ой год.

«ПРИСМОТРЕЛСЯ – МОЕ»

- Евгений Николаевич, начнем разговор издалека. Вы родились и выросли в городе Сокольники Тульской области. В середине 80-х закончили Московский инженерно-строительный институт, сходили в армию, приехали в Мурманск с перспективой устроиться в милицию. Как же вы оказались в Мурманском морском рыбном порту?

- Во многом случайно. Пока ждал решения по службе в милиции надо было где-то работать. Я к тому времени уже был женат. И вот в 1987 году пришел в Мурманский порт на должность мастера ремонтно-строительного участка.

Мурманский рыбный порт в 80-е. Фото предоставлено пресс-службой ММПР

- Какие первые впечатления были?

- Изумительные! Нам, как молодым специалистам, порт сразу дал жилье. Соседи оказались очень хорошими людьми. Тогда же был дефицит всего… Так они нам помогли и холодильник купить, и стенку.

В итоге присмотрелся к порту. Решил – мое. И вот уже 36-й год здесь тружусь. Причем, ни разу не пожалел, что столько лет отработал в порту и живу в Мурманске

- Даже в 90-е не жалели? Думаю, в Мурманске в то время было тяжко.

- Тогда тяжко было по всей стране, а если взять ту же Тульскую область, то там было еще хуже. А у нас в порту, коллектив хороший, соседи. У нас же тут родственников не было совсем никого: мне 24 года было, когда приехали, жене 23. Дай Бог всем здоровья, кто помогал.

После 1991 года из-за общей ситуации в отрасли, когда рыбные потоки пошли за рубеж, рыбный порт фактически остался без работы. Месяцами не выплачивалась заработная плата, зарплаты были маленькие, но была стабильность - очень необходимая в тот сложный период.

1986 год. Выгрузка рыбы во II грузовом районе рыбного порта. Фото предоставлено пресс-службой ММПР

- Как это сказалось на его работе?

- Негативно. Порт приходил в упадок. Производственные мощности простаивали, денег на ремонты, обновление и модернизацию порта не выделяли. В 90-е годы, когда было совсем плохо, нас спасала только нефтебаза – большая, единственная нефтебаза в Мурманске. Потом в порт государство назначило новых руководителей, а те пришли и сказали «она же вам обуза» и сдали нефтебазу кому-то на 49 лет в аренду за недорого.

- Ого!

- Еще в ту пору у нас была изумительная турбаза. Там было все: лодки, катамараны… Все портовики ездили на выходные отдыхать. Потом нам сказали «нет, вам она не нужна» и продали. Такая же судьба у портовского спорткомплекса. Хороший был, даже областные соревнования принимал. Много в то время хороших зданий потеряли.

За последние годы порт преобразился. Фото предоставлено пресс-службой ММПР

БОЛЬШОЙ ШАГ ВПЕРЕД

- Порт живет в таких условиях до сих пор?

- В 2000-х годах государство признало, что состояние дел в порту запущенное до предела и решило его продать. Порт удалось продать только в конце 2015-м, до этого его никто не хотел брать. И порт ожил, теперь на его развитие денег не жалеют. Всего за семь лет в его развитие вложены миллиарды рублей - в несколько раз больше, чем потрачено на его покупку.

Везде идут ремонтные работы, по всему порту заменили окна: еще относительно недавно у меня в цеху было холодно, а сейчас ребята работают в футболках. Активно приобретается новая техника: больше 50 погрузчиков, два автокрана на пневмоходу – один на 75 тонн, другой на 150 тонн и многое другое. Постепенно ремонтируют дороги, железнодорожные пути, здания, площадки, инженерные коммуникации.

Конечно, все сразу отремонтировать и заменить нельзя, но то, что уже сделано, большой шаг вперед. Людям стало комфортнее работать. И не хотелось бы, чтобы это останавливалось.

Вы в курсе, что такое портальные краны?

Здания порта до ремонта… Фото предоставлено пресс-службой ММПР

- Гигантские краны, которые устанавливают на причалах для разгрузки судов.

- Когда новые собственники пришли в порт, в рабочем состоянии была только пара кранов из 28 имеющихся, последнее обновление портальных кранов было в 1993 году. В 2020 году купили новый кран «Сокол» грузоподъемностью 20 тонн. Таких в порту не было. Сейчас ожидаем еще четыре, нам их проектировали и изготавливают специально под нужды порта, у них будет уникальная конструкция.

- Сейчас на многих предприятиях жалуются, что основная проблема – это повышение квалификации существующего персонала и набор нового. Насколько сложно с этим в Мурманском порту?

- У нас нет сложностей. В порту создан учебный центр «Курс-Норд», где работники проходят обучение. Допустим, взяли мы человека на должность докера. Без образования, без профессии. Мы сами обучим его работе на погрузчике и на кране. Причем, в учебном центре можно получить весь спектр образования и навыков, которые необходимы для работы в порту. Для обучающихся были полностью отремонтированы и оборудованы учебные аудитории, приобретена современная техника.

- Люди идут к вам работать?

- Конечно. Я 9 декабря взял к себе в службу техобслуживания и ремонта нового сотрудника, 34 года. Уже работает. Причем, если придет человек, приехавший в наш город из других областей, но трудолюбивый, умелый, ответственный, мы всегда рады таким людям. Рабочие руки нам очень нужны.

Сейчас в порту работает около 500 человек, в их числе - представители узких береговых специальностей, работники с инвалидностью, многодетные родители, опекуны. Но отношения практически семейные. Все друг друга знают. Отношения по-человечески сложились очень хорошие.

...и после ремонта. Фото предоставлено пресс-службой ММПР

- А на какие зарплаты люди приходят работать?

- Про своего сотрудника не скажу – будет не корректно. Но, например, докеры у нас сдельщики. В хороший месяц, а скоро путина мойвы начнется, у них выходит до 120 тысяч и больше. Для Мурманска это очень хорошая зарплата. Так не всегда было, за последние 7 лет зарплаты выросли раза в два.

- Не только для Мурманска, но и для Москвы приличная. У предприятия есть возможность помогать ветеранам?

- Безусловно. Допустим, у ветерана юбилей – обязательно подарок, «денежный» конверт. Не забывает руководство и о тех пожилых людях, кто еще работают в порту: у нас много кому за 55 лет, мне в этом году исполнится 60. У нас вообще очень хорошо развита социальная программа поддержки на предприятии. Например, подходит ко мне докер – жена заболела, помощь нужна. На операцию или дорогостоящие лекарства не хватает денег. Пишет заявление. Порт не оставляет людей в беде. Всегда. Обращу внимание: порт помогает не только сотрудникам, но и их близким родственникам, что на других предприятиях бывает не часто.

«ОНИ СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ»

- Как организована безопасность труда в порту?

- Это очень большая тема, расскажу лишь о вершине айсберга. У нас отличный здравпункт, который отремонтировали в 2022 году. Пришел человек на смену – обязательно проходит врача, завершил смену – уходит опять через врача. Бытовые помещения для докеров занимают пятиэтажное здание, раздевалки находятся на третьем: одна часть – для грязной одежды, другая – для чистой. Между ними – сауна. Сейчас на улице холодно. Допустим, замерз человек во время смены, закончил работу, зашел погрелся. Причем, сделано все очень хорошо. Не стыдно показать даже чужим людям. Хотя, допустим, лет 7 назад было стыдно, в порту везде был бардак.

Надо сказать, что охране труда уделяется огромное значение - обеспечивают спецодеждой, спецобувью, проходим регулярные профосмотры.

Новая техника в отремонтированных ангарах. Фото предоставлено пресс-службой ММПР

- Большое у вас хозяйство.

- Хозяйство огромное. В структуре порта 9 производственных подразделений, каждый из которых выполняет свои определенные функции. Еще на территории порта работают и другие предприятия, вместе с ними получается почти 2000 человек.

- А какие отношения сложились с новым руководством порта?

- Так получилось, что я познакомился с родителями нынешних собственников порта. Откровенно говорят своим детям: ребята, только не зазнавайтесь, потому что люди вас тогда не поймут и не поддержат. Показательный факт. Приехал я с директором на объект – всегда всем пожмет руку, спросит, как здоровье, семья. 31 декабря позвонил: «Николаич, с Новым годом», хотя в то время был в Москве. Директор рассказывал, что у него сын подрастает. Отучится, и его приведет в порт работать. Они смотрят в будущее. Вот просто уважение этим людям!