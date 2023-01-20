Предсказание рака, искусственная кровь и диагностика инфаркта по коже: Каких удивительных медицинских событий ждать от 2023 года

Рассказываем о разработках, которые обещают стать весьма востребованными Фото: Shutterstock

Ученые постоянно что-то придумывают: помимо разработки фармпрепаратов и вакцин, ищут новые пути в диагностике заболеваний, лечении и минимизации вмешательств в человеческий организм. Вот лишь некоторые интересные разработки, которые обещают стать в этом или следующем году весьма востребованными.

1. Диагностика болезней сердца по коже.

Это наша разработка: исследователи из Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН заметили, что кожа пациентов с заболеваниями сердца иначе реагирует на тепло. Оказывается, что у людей со склонностью к атеросклерозам, тромбозам или воспалениям миокарда (одна из причин миокардита и инфаркта) под воздействием тепла сосуды расширяются хуже.

Это выяснили ученые, нагревая участок кожи и записывая видеоизображение в зеленом свете вместе с электрокардиограммой. Потом, анализируя полученные данные, они оценивают тонус кровеносных сосудов. И видят разницу между здоровым сердцем и тем, с которым возможны проблемы. Этот метод прост в применении и достоверно отражает состояние сосудов человека.

А значит, болезни сердца можно профилактировать — ведь кто предупрежден, тот вооружен.

2. Персональные медицинские помощники для гипертоников и диабетиков.

В России начинается очень важный эксперимент: в некоторых областях (Татарстане, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях) люди с диабетом и гипертонией получат персональных помощников. То есть специальные портативные медицинские устройства, которые будут измерять пульс, артериальное давление или уровень сахара в крови. Речь идет о фитнес-браслетах, умных часах, глюкометрах и других гаджетах, разработанных в основном российскими производителями.

Данные с этих приборов будут автоматически поступать в медицинские информационные системы. Как вариант — пациенты будут самостоятельно передавать их через мобильное приложение. Эксперимент продлится два года, участие — сугубо добровольное. Если все пойдет хорошо, программа будет расширена. И даст возможность лечащим врачам в режиме реального времени отслеживать состояние пациентов и быстро корректировать терапию, если это потребуется.

3. Искусственный интеллект сможет искать рак.

Американские исследователи создали «модель глубокого обучения», то есть программу искусственного интеллекта, которая может анализировать компьютерную томограмму легких и прогнозировать риск развития рака легких на ближайшие шесть лет. Программу назвали Сибил. С точностью около 80% Сибил предсказывает риск развития рака легких как у курильщиков, так и у остальных людей. Ученые проверили это более, чем на 20 тысячах различных снимках КТ.

А вот российские ученые придумали, как точно определить размеры опухоли в груди при раке молочной железы. Это очень важно при лучевой терапии, когда происходит облучение, чтобы минимально «зацепить» здоровые ткани. Программу, которая сократить время диагностики радиологам, разработали специалисты Сибирского федерального университета (СФУ) вместе с иракскими коллегами.

4. Эритроциты, выращенные из стволовых клеток, помогут при болезнях крови.

Исследования на базе Кембриджского университета показывают, что искусственная кровь, вернее, искусственно выращенные эритроциты, живут дольше, чем донорские.

Первые испытания на добровольцах прошли в ноябре прошлого года. Им перелили по 5-10 мл искусственно созданной крови. Ученые наблюдают за тем, как ведут себя эритроциты и отмечают, что они «стареют» намного дольше тех, кто получены из донорской крови.

Это очень важный момент для медицины — если данные подтвердятся и у других испытуемых (им будут вливать искусственную кровь раз в четыре месяца), это значительно облегчит жизнь больным с заболеваниями крови и генетическими мутациями. По меньшей мере, переливания им придется проводить гораздо реже.

5. А еще будут выращивать уши

Есть такое врожденное заболевание — микротия, когда у ребенка отсутствует часть ушной раковины, а иногда ухо и вовсе не развито (анотия). Сейчас ушную раковину можно будет восстановить — американские ученые научились выращивать ушные импланты из стволовых клеток, то есть собственных клеток пациента, вернее печатать их ни биопринтере. В этом году начнутся клинические испытания.

КСТАТИ

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