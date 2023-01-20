Владимир Сальдо: Стремимся повысить все стандарты до общероссийского уровня

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Чего ждать жителям региона в наступившем 2023 году? Какие проекты будут развиваться на Херсонщине и как происходит возвращение к мирной жизни? Об этом и многом другом «Комсомолка» поговорила с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КРЫМОМ И РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА

- Владимир Васильевич, Херсонщина уже выстроила довольно тесные взаимоотношения с Крымом. Как эти связи будут продолжены в наступившем году?

- Эти связи будут развиваться во всех сферах: в экономической, культурной, общественной и на уровне официального взаимодействия. И даже в туристической - надеемся, что многие жители Херсонской области в курортный сезон 2023 года отдохнут в Крыму.

- Ранее Сергей Аксенов заявлял о том, что херсонским аграриям дают «зеленый свет» на торговлю с Крымом, партии овощей и фруктов стараются пропускать без лишних бюрократических проволочек. Как вы оцениваете прошедший сезон? Насколько торговлей довольны херсонские аграрии? Планируется ли увеличить товарооборот между двумя регионами в наступившем году?

- В прошедшем сезоне Республика Крым стала основным рынком сбыта для херсонских овощеводов. Наши аграрии остались довольны - крымский рынок оказался емким и гибким.

В этом году мы уже сможем больше диверсифицировать поставки по регионам - херсонскую продукцию ждут в России везде. Мы слышали запросы даже из Москвы: когда у нас будут продавать херсонские арбузы? Надеюсь, по итогам урожая 2023 года угостим арбузами москвичей и не только их.

Для крымских аграриев важнейшим событием стало то, что из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу пошла долгожданная вода. Теперь ситуация с сельским хозяйством на полуострове принципиально улучшится. Но поливных землях можно будет восстанавливать и развивать все влаголюбивые виды растениеводства - вплоть до выращивания риса на заливных рисовых чеках.

- Какие еще группы товаров Херсонщина планирует «продвигать» на российский рынок в 2023 году, помимо овощей и фруктов, которые уже успели стать определенным брендом?

- Овощи-фрукты - яркий бренд, но на самом деле основным продуктом сельского хозяйства Херсонщины являются зерновые и масличные культуры. Пшеница, подсолнечник, соя, рапс - эти базовые продукты хранятся у нас еще с прошлогоднего урожая. Их-то и будем продвигать и на внутренний, и на внешний рынок.

КАКИЕ СФЕРЫ ИСПЫТЫВАЮТ НЕХВАТКУ КАДРОВ

- Не секрет, что из различных регионов России в Херсонскую область едут работать специалисты в самых различных областях. Расскажите, какие сферы сейчас особенно остро испытывают нехватку кадров?

- Значительные проблемы испытывает наша медицина: не хватает врачей - узких специалистов. Эту нехватку закрывают медики из других регионов России - хирурги, отоларингологи, ортопеды, травматологи, урологи и другие.

Недавно высококлассные хирурги провели в Генической районной больнице ряд уникальных для Херсонской области операций по устранению последствий неправильно излеченных травм и ранений конечностей. Пациенты, которые иначе могли бы стать инвалидами, пошли на поправку.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПРЕОБРАЖЕНИИ АРАБАТСКОЙ СТРЕЛКИ

- Расскажите подробнее о проекте строительства Арабатской стрелки. Этот населенный пункт позиционируется в первую очередь как курортный город? Известна ли примерная площадь застройки? Сколько кв. метров жилья там планируется возвести в ближайшие годы?

- Этот город будет в первую очередь административным центром, но, так сказать, с курортным уклоном, поскольку будет возведен в уникальной рекреационной зоне. Ориентировочно он будет рассчитан на 30 тысяч жителей, отсюда и следует исходить при расчете площади застройки и вводимого в эксплуатацию жилья. Конкретные показатели станут известны уже после утверждения проекта и начала работ, пока об этом говорить рано, да и нет особого смысла.

О СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАССЫ ДЖАНКОЙ - РОСТОВ

Фото: Александр ГЛУЗ

- Развитие спортивной жизни - один из главных приоритетов для любого региона. Как развивается это направление на Херсонщине? Может быть, в нынешнем году планируется интегрировать местные футбольные клубы в российские чемпионаты?

- Общий футбольный чемпионат с Крымом, а также другими новыми регионами мы, возможно, проведем. Футбольной команды высшей или хотя бы второй лиги у нас пока нет. Будем воссоздавать херсонский футбольный клуб «Кристалл».

- Расскажите, когда закончится проектирование трассы Джанкой - Ростов и когда начнется непосредственно строительство? Есть ли примерное понимание, когда этот проект будет завершен?

- Это проект федерального уровня, связывающий несколько регионов нашей страны - Крым, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Ростовскую области. Полагаю, строительство может начаться уже в этом году, особенно с учетом того, что президент дал указание не откладывать с развитием новых субъектов Федерации, несмотря на продолжение СВО.

- Расскажите о самых важных проектах, которые планируется развивать на Херсонщине в нынешнем году.

- Будем строить город, ремонтировать и прокладывать дороги, нормализуем и систематизируем жизнь людей. Будем стремиться довести все стандарты жизни до общероссийского уровня - в этом вижу свою главную задачу.