Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко рассказал о планах на 2023 год

Андрей Алексеенко.

Конец минувшего года в Херсонской области запомнился новыми назначениями. Правительство региона в конце ноября возглавил 44-летний Андрей Алексеенко, сменивший на этой должности Сергея Елисеева. В администрации региона отметили, что Андрей Алексеенко - профессионал, который поможет развить новый российский регион. Управленческий опыт у новоназначенного чиновника действительно богатый. Новый глава правительства Херсонской области озвучил «Комсомолке» основные планы на 2023 год.

РЕМОНТ ДОРОГ

Председатель правительства отметил, что одно из самых важных направлений в развитии Херсонской области - строительство и ремонт дорог.

- С возвращением России ситуация кардинально изменится, ведь совершенствование дорожно-транспортной сети является одним из стратегических приоритетов нашего государства. В настоящее время реализуются программы повышения безопасности дорожного движения, идет восстановление дорожных знаков по всей области, проводится ремонт дороги по направлению Геническ - Скадовск. В Херсонскую область было завезено современное оборудование для проведения ремонтных работ, - отметил Андрей Алексеенко.

МЕДИЦИНА

Фото: Олег ЗОЛОТО

Другое жизненно важное направление, по словам главы правительства, - развитие системы здравоохранения. Он напомнил, что в конце прошлого года в регионе начались профилактические осмотры детей по поручению Президента РФ Владимира Путина. Были привлечены врачи-специалисты из других регионов России. Профосмотры детей планируют завершить к лету 2023 года.

- Кроме того, при поддержке правительства РФ, шефов-регионов и профильных министерств по всей области идет строительство и реконструкция медицинской инфраструктуры, поставляется оборудование, лекарственные препараты и медицинские изделия, а также передвижные мобильные медицинские комплексы, которые обеспечивают доступность медицинской помощи на сельских территориях, - поделился планами чиновник.

ОБРАЗОВАНИЕ

В регионе будут строить новые и проводить реконструкцию существующих образовательных учреждений. И пока остается проблема нехватки кадров в этой сфере, в правительстве планируют привлечь новых педагогов для работы в регионе.

Помимо этого, Андрей Алексеенко отметил, что знаковым событием в деле интеграции Херсонской области в Россию является открытие под конец 2022 года в Геническе первой в стране ячейки «Движения первых» при личном участии министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.

- На 2023 год у правительства большие планы по развитию сети ячеек движения по всей Херсонской области, что создаст дополнительное пространство возможностей для всестороннего развития наших детей, - заключил Андрей Алексеенко.